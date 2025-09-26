قاتل اکبر حاجی رستم در بغداد دستگیر شد

به گزارش کردپرس، دستگاه امنیتی اقلیم کردستان اعلام کرد که با هماهنگی دستگاه امنیت ملی عراق، فرد متهم به قتل «اکبر حاجی رستم» در بغداد بازداشت شده است.

روز ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵، اکبر حاجی رستم، چهره شناخته شده و از کادر های با سابقه زب دمکرات کردستان از روستای امر بل در شهرستان کفری، هدف حمله قرار گرفت و کشته شد. پس از وقوع حادثه، مدیریت کل عملیات امنیتی اقلیم با هماهنگی مدیریت امنیت و پلیس گرمیان تحقیقات و پیگیری‌های گسترده‌ای را آغاز کرد.

بر اساس نتایج تحقیقات، قاتل پس از نزدیک شدن به قربانی در باغ شخصی‌اش، با شلیک اسلحه او را از پا درآورده و سپس خودروی مقتول و تلفن همراهش را به آتش کشیده و در محل رها کرده است. او سپس از طریق ناحیه سلیمان‌بگ به بغداد گریخته و در یکی از خانه‌های منطقه «دوره» مخفی شده بود.

سرانجام روز ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵، این فرد با همکاری و هماهنگی دستگاه امنیتی اقلیم و دستگاه امنیت ملی عراق در بغداد دستگیر شد.

متهم که تبعه عرب و ۲۲ ساله به نام «عبدالعزیز جاسم محمود» است، پس از تحویل به دستگاه امنیتی اقلیم و انجام بازجویی‌ها، به ارتکاب این جنایت اعتراف کرده است.

اکنون متهم با استناد به ماده (۴۰۶) قانون مجازات تحت تعقیب قرار دارد و تحقیقات در پرونده همچنان ادامه دارد.