کادر باسابقه حزب دمکرات کردستان در شهر کفری به قتل رسید

به گزارش کردپرس، منابع محلی شامگاه گذشته ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کردند که اکبر حاجی رستم، شخصیت سرشناس شهر کفری و از کادرهای شناخته‌شده حزب دمکرات کردستان، در زمین و باغ شخصی‌اش در روستای امر بل به قتل رسیده است.

مسعود حیدر رستم، برادرزاده او، در پستی در شبکه اجتماعی فیس‌بوک نوشت:

«با اندوه و تأثر فراوان، مردی بزرگ، مبارز و پیشمرگه‌ای که بیش از پنجاه سال از عمر خود را در راه مبارزه و رشادت‌های پیشمرگه در کردستان سپری کرد و صاحب ده‌ها داستان مقاومت و ده‌ها شهید در میدان‌های نبرد و قربانیان انفال بود، عمویم اکبر حاجی رستم، به دست ناجوانمردانه ترور و شهید شد.»

اکبر حاجی رستم از فرماندهان قدیمی پیشمرگه و از چهره‌های شناخته‌شده سیاسی و اجتماعی در منطقه کفری به شمار می‌رفت.