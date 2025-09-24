بازداشت سه متهم در ارتباط با قتل اکبر حاجی رستم در کفری

به گزارش کردپرس، روز (چهارشنبه، ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵) یک منبع در اداره امنیت گرمیان به خبرنگار رووداو اعلام کرد: «در ارتباط با قتل اکبر حاجی رستم، سه نفر دستگیر شدهاند که یکی از آنان عامل اصلی شلیک و دو نفر دیگر همدست او بودهاند.»
این منبع افزود که هر سه فرد بازداشتشده عرب هستند.
شامگاه دوشنبه (۲۲ سپتامبر) در روستای عمر بَل از توابع شهرستان کفری در گرمیان، اکبر حاجی رستم، از شخصیتهای شناختهشده این منطقه، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.
به گفته منابع امنیتی، عامل تیراندازی پس از ارتکاب قتل با خودرو مقتول از محل گریخته و آن را رها کرده است.
روز گذشته لقمان صابر، مدیر پلیس گرمیان، اعلام کرد: «کمیته مشترکی تشکیل دادهایم و پلیس کفری همراه با نیروهای پشتیبان در تلاش هستند تا خودرو و تلفن همراه مقتول را از طریق برخی تجهیزات ردیابی پیدا کنند و به سرنخهای اولیه برسیم.»
همچنین جلال نوری، سرپرست اداره گرمیان، اشاره کرد که نهادهای مسئول به برخی اطلاعات دست یافتهاند، اما تا زمانی که خودشان رسماً اعلام نکنند، نمیتوان آن را تأیید کرد.
