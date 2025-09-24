کشته شدن دو شهروند عرب در شهرستان کفری

به گزارش کردپرس، فرمانداری شهرستان کفری به شبکه رووداو اعلام کرد، ساعاتی پیش دو نفر در این شهر با شلیک گلوله کشته شدند.

ساهیر علی، فرماندار کفری گفت: «کشته‌شدگان پدر و پسری عرب به نام‌های احمد عزیز حسین و عزیز حسین هستند که ساکن شهرستان کفری بودند.»

او افزود نیروهای امنیتی تحقیقات درباره این رویداد را آغاز کرده‌اند و جست‌وجو برای یافتن عاملان تیراندازی ادامه دارد.

این حادثه در حالی رخ داد که شامگاه دوشنبه ۲۲ سپتامبر، اکبر حاجی رستم، یکی از شخصیت‌های شناخته‌شده منطقه، در روستای عمر بَل از توابع شهرستان کفری هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت.

به گفته فرماندار کفری، تاکنون مشخص نیست آیا قتل این پدر و پسر ارتباطی با ترور اکبر حاجی رستم دارد یا خیر، و این موضوع تحت بررسی است.

ساهیر علی همچنین خبر داد که روز چهارشنبه ۲۴ سپتامبر دو نفر در فرودگاه بغداد به اتهام دست داشتن در قتل اکبر حاجی رستم بازداشت شده‌اند.