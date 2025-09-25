به گزارش کردپرس، پس از کشته شدن دو شهروند در کفری، دادگاه حکم بازداشت برادر اکبر حاجی رستم را صادر کرد.
روز چهارشنبه ۲۴ سپتامبر در شهرستان کفری وابسته به ادارهی گرمیان، یک پدر و پسر در منزلشان به ضرب گلوله به قتل رسیدند. ساعاتی بعد دادگاه تحقیق کفری حکم بازداشت برای یکی از برادران اکبر حاجی رستم صادر کرد.
گفته میشود این برادر اکبر حاجی رستم که حکم بازداشتش صادر شده، درجهی «سرهنگ تمام» در نیروهای پیشمرگه دارد و پیشتر معاون فرماندهی سرتیپ ۳ پیشمرگه بوده است.
بر اساس گزارشها، دادگاه کفری بر پایه مادهی (۴۰۶) قانون مجازات عراق، حکم بازداشت «جمهور حاجی رستم» را به اتهام دست داشتن در قتل پدر و پسر عرب در کفری صادر کرده است.
لازم به ذکر است شامگاه ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ منابع محلی اعلام کردند که اکبر حاجی رستم، شخصیت سرشناس شهر کفری و از کادرهای شناختهشده حزب دمکرات کردستان، در زمین و باغ شخصیاش در روستای عمر بل به قتل رسیده است.
