افزایش کرایه تاکسی در مهاباد تایید نشد

بر اساس این اطلاعیه؛ قیمت های قبلی به قوت خود باقی است و رانندگان نیز موظف به دریافت کرایه بر اساس نرخ های قبلی هستند.

بنابراین نرخ تاکسی‌های تلفنی مسیرهای داخل شهر همچنان ۲۵۰ هزار ریال و کرایه تاکسی‌های گردشی، خطی و ون نیز ۱۰۰ هزار ریال باقی ماند.

این در حالی است که پیشتر شیرکو نورانی رییس سازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری مهاباد در گفت و گو با ایرنا از افزایش ۵۰ درصدی نرخ کرایه تاکسی در نیمه دوم امسال با موافقت شورای اسلامی شهر و تایید فرمانداری مهاباد خبر داده بود! اما بعد از ٣ روز همین سازمان از عدم تایید نرخ های مصوب شده توسط هیئت تطبیق شهرستان خبر داد.

مشخص نیست چرا رییس سازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری مهاباد منتظر تایید هیئت تطبیق نمانده و خبر افزایش کرایه تاکسی را رسانه ای کرده بود!