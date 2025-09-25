۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۳

افزایش کرایه تاکسی در مهاباد تایید نشد

سرویس آذربایجان غربی- در حالیکه رییس سازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری مهاباد از افزایش ۵۰ درصدی نرخ کرایه تاکسی در نیمه دوم امسال خبر داده بود، اما بعد از ٣ روز نرخ های مصوب شده توسط هیئت تطبیق شهرستان رد شد.

به گزارش کردپرس، سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مهاباد اعلام کرد: به اطلاع عموم شهروندان فهیم و رانندگان تلاشگر می رساند با توجه به عدم تایید نرخ های مصوب شده ناوگان حمل و نقل عمومی در ستاد تنظیم بازار توسط شورای اسلامی شهر و هیات تطبیق شهرستان، قیمت های اعلامی جدید تا تصویب مراجع مذکور قابلیت اجرایی ندارند.

بر اساس این اطلاعیه؛ قیمت های قبلی به قوت خود باقی است و رانندگان نیز موظف به دریافت کرایه بر اساس نرخ های قبلی هستند.

بنابراین نرخ تاکسی‌های تلفنی مسیرهای داخل شهر همچنان ۲۵۰ هزار ریال و کرایه تاکسی‌های گردشی، خطی و ون  نیز ۱۰۰ هزار ریال باقی ماند.

این در حالی است که پیشتر شیرکو نورانی رییس سازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری مهاباد در گفت و گو با ایرنا از افزایش ۵۰ درصدی نرخ کرایه تاکسی در نیمه دوم امسال با موافقت شورای اسلامی شهر و تایید فرمانداری مهاباد خبر داده بود! اما بعد از ٣ روز  همین سازمان از عدم تایید نرخ های مصوب شده توسط هیئت تطبیق شهرستان خبر داد.

مشخص نیست چرا رییس سازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری مهاباد منتظر تایید هیئت تطبیق نمانده و خبر افزایش کرایه تاکسی را رسانه ای کرده بود!

افزایش کرایه تاکسی در مهاباد در حالی است که فروردین ماه امسال هم کرایه تاکسی شهری٤٠ درصد گران شده بود و سازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری مهاباد با گذشت ٦ ماه مجددا خواستار افزایش ٥٠ درصدی این نرخ در اول مهر شده بود که مورد تایید واقع نشد.
