کرایه تاکسی در مهاباد برای دومین بار در سال گران شد

رییس سازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری مهاباد بیان کرد: نرخ تاکسی‌های تلفنی مسیرهای داخل شهر نیز از ۲۵۰ هزار ریال به ۳۰۰ هزار ریال افزایش یافت.

او افزود: در خصوص مسیرهای تاکسی تلفنی استثناهایی هم وجود دارد که بنا بر مصوبات حمل و نقل عمومی از مجتمع روناس ٢ و آپارتمان‌های صنعت و معدن به سمت خانقاه، کوی دانش، کوی بهداری، شهرک صبا، پشت تپ و سیدآباد و برعکس کرایه‌ها از ۳۰۰ هزار ریال به ۳۵۰ هزار ریال افزایش یافته است.

نورانی اظهار کرد: همچنین از مسیر خانقاه، کوی دانش، کوی بهداری، شهرک صبا به مقصدهای پشت تپ، فجر، سیدآباد و برعکس و سایر مسیرها برابر بند الف (یعنی مسیرهای داخل شهری) همچنین از شهرک فجر، سیدآباد به مقصد پشت تپ و برعکس نیز کرایه تاکسی از ۳۰۰ هزار ریال به ۳۵۰ هزار تومان مصوب شده است.

نورانی گفت: کرایه تاکسی مرکز ۱۳۳ نیز به ۳۵۰ هزار ریال رسیده است و همچنین کرایه تاکسی به تمامی تالارهای سطح شهر ۴۵۰ هزار ریال رسید.

وی در خصوص نرخ کرایه اتوبوس و مینی باس‌های داخل محدوده شهری نیز یادآور شد: کرایه این وسایل نیز از ۶۰ هزار ریال به ۱۰۰ هزار ریال افزایش یافته و اتوبوس‌های خانقاه و یوسفکند ۷۵ هزار ریال به ۱۰۰ هزار ریال و اتوبوس دریاس و اگریقاش هم از ۱۲۰هزار ریال به ۱۵۰ هزار ریال تعیین شده است.

نورانی اضافه کرد: مرکز آنلاین ١٨٣٠ به ازای هر دقیقه توقف ۱۰هزار ریال کرایه دریافت خواهد کرد، اما رانندگان این مرکز باید توجه داشته باشند تنها در صورت ارائه خدمات به صورت سیستمی مجاز به دریافت کرایه فوق هستند.

رییس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مهاباد افزود: شهروندان می‌توانند با مشاهده هرگونه تخلفی شکایت خود را به شماره تلفن ۴۲۲۳۳۰۰۰ واحد نظارت و بازرسی تاکسیرانی اعلام کنند.

به گزارش کردپرس، کرایه تاکسی‌های گردشی و خطی درون شهری در مهاباد فروردین امسال نیز بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته بود در عین حال بسیاری از رانندگان از قانون تخطی می کردند و خواستار مبالغ بیشتری برای کرایه بودند و نظارتی در خصوص مبالغ دریافتی وجود نداشت/.