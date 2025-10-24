۲ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۳

سردرگمی در سازمان حمل و نقل شهری مهاباد/کرایه تاکسی مجددا گران شد

سرویس آذربایجان غربی- با توجه به بلاتکلیفی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مهاباد، از ابتدای پاییز امسال تا کنون چند بار موضوع افزایش کرایه تاکسی ها در مهاباد مطرح و رد شده تا اینکه امروز بار دیگر افزایش نرخ برای دومین بار در سال جاری تایید شد.

به گزارش کردپرس، شیرکو نورانی رییس سازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری مهاباد در این باره  اظهار کرد: کرایه تاکسی‌های گردشی و خطی درون شهری پس از موافقت شورای اسلامی شهر و تایید فرمانداری مهاباد در نیمه دوم امسال افزایش یافت.

او اضافه کرد: براین اساس کرایه تاکسی‌های گردشی، خطی و ون از ۱۰۰ هزار ریال به ۱۵۰ هزار ریال افزایش یافت. همچنین نرخ تاکسی‌های تلفنی مسیرهای داخل شهر نیز از ۲۵۰ هزار ریال به ۳۰۰ هزار ریال افزایش یافت.

نورانی افزود: در خصوص مسیرهای تاکسی تلفنی استثناهایی هم وجود دارد که بنا بر مصوبات حمل و نقل عمومی از مجتمع روناس ٢ و آپارتمان‌های صنعت و معدن به سمت خانقاه، کوی دانش، کوی بهداری، شهرک صبا، پشت تپ و سیدآباد و برعکس کرایه‌ها از ۳۰۰ هزار ریال به ۳۵۰ هزار ریال افزایش یافته است.

او ادامه داد: همچنین از مسیر خانقاه، کوی دانش، کوی بهداری، شهرک صبا به مقصدهای پشت تپ، فجر، سیدآباد و برعکس و سایر مسیرها برابر بند الف (یعنی مسیرهای داخل شهری) همچنین از شهرک فجر، سیدآباد به مقصد پشت تپ و برعکس نیز کرایه تاکسی از ۳۰۰ هزار ریال به ۳۵۰ هزار ریال مصوب شده است.

نورانی گفت: کرایه تاکسی مرکز ۱۳۳ نیز به ۳۵۰ هزار ریال رسیده است و همچنین کرایه تاکسی به تمامی تالارهای سطح شهر ۴۵۰ هزار ریال رسید.

رییس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مهاباد افزود: شهروندان می‌توانند با مشاهده هرگونه تخلفی شکایت خود را به شماره تلفن ۴۲۲۳۳۰۰۰ واحد نظارت و بازرسی تاکسیرانی اعلام کنند.

اوایل مهر ماه امسال ییس سازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری مهاباد از افزایش ۵۰ درصدی نرخ کرایه تاکسی در نیمه دوم امسال با موافقت شورای اسلامی شهر و تایید فرمانداری مهاباد خبر داده بود! اما بعد از ٣ روز  همین سازمان از عدم تایید نرخ های مصوب شده توسط هیئت تطبیق شهرستان خبر داد.مشخص نیست چرا رییس سازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری مهاباد منتظر تایید هیئت تطبیق نمانده و خبر افزایش کرایه تاکسی را رسانه ای کرده بود!

افزایش کرایه تاکسی در مهاباد در حالی است که فروردین ماه امسال هم کرایه تاکسی شهری٤٠ درصد گران شده بود و سازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری مهاباد با گذشت ٦ ماه مجددا افزایش ٥٠ درصدی را اعمال کرد.
