سردرگمی در سازمان حمل و نقل شهری مهاباد/کرایه تاکسی مجددا گران شد

او اضافه کرد: براین اساس کرایه تاکسی‌های گردشی، خطی و ون از ۱۰۰ هزار ریال به ۱۵۰ هزار ریال افزایش یافت. همچنین نرخ تاکسی‌های تلفنی مسیرهای داخل شهر نیز از ۲۵۰ هزار ریال به ۳۰۰ هزار ریال افزایش یافت.

نورانی افزود: در خصوص مسیرهای تاکسی تلفنی استثناهایی هم وجود دارد که بنا بر مصوبات حمل و نقل عمومی از مجتمع روناس ٢ و آپارتمان‌های صنعت و معدن به سمت خانقاه، کوی دانش، کوی بهداری، شهرک صبا، پشت تپ و سیدآباد و برعکس کرایه‌ها از ۳۰۰ هزار ریال به ۳۵۰ هزار ریال افزایش یافته است.

او ادامه داد: همچنین از مسیر خانقاه، کوی دانش، کوی بهداری، شهرک صبا به مقصدهای پشت تپ، فجر، سیدآباد و برعکس و سایر مسیرها برابر بند الف (یعنی مسیرهای داخل شهری) همچنین از شهرک فجر، سیدآباد به مقصد پشت تپ و برعکس نیز کرایه تاکسی از ۳۰۰ هزار ریال به ۳۵۰ هزار ریال مصوب شده است.

نورانی گفت: کرایه تاکسی مرکز ۱۳۳ نیز به ۳۵۰ هزار ریال رسیده است و همچنین کرایه تاکسی به تمامی تالارهای سطح شهر ۴۵۰ هزار ریال رسید.

رییس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مهاباد افزود: شهروندان می‌توانند با مشاهده هرگونه تخلفی شکایت خود را به شماره تلفن ۴۲۲۳۳۰۰۰ واحد نظارت و بازرسی تاکسیرانی اعلام کنند.

اوایل مهر ماه امسال ییس سازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری مهاباد از افزایش ۵۰ درصدی نرخ کرایه تاکسی در نیمه دوم امسال با موافقت شورای اسلامی شهر و تایید فرمانداری مهاباد خبر داده بود! اما بعد از ٣ روز همین سازمان از عدم تایید نرخ های مصوب شده توسط هیئت تطبیق شهرستان خبر داد.مشخص نیست چرا رییس سازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری مهاباد منتظر تایید هیئت تطبیق نمانده و خبر افزایش کرایه تاکسی را رسانه ای کرده بود!