تاکید احمد الشرع بر خلع سلاح نیروهای کرد و حفظ وحدت در سوریه

به گزارش کردپرس، احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، در نشست سالانه اندیشکده آمریکایی «کنکوردیا» و در گفتوگو با دیوید پترائوس، رئیس پیشین سازمان سیا، بر ضرورت جمعآوری سلاحها و انحصار آن در اختیار دولت تأکید کرد.
او تصریح کرد: «ما قواعد روشنی تعیین کردهایم؛ سلاح تنها باید در اختیار دولت باشد و به موجب قوانین و موازین ایمنی استفاده شود.»
الشرع گفت دولت تلاش کرده است گروههای مسلح در شمالشرق سوریه، بهویژه نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، را متقاعد کند که ارتش و کشور واحد ضروری است.
وی همچنین بر احترام به حقوق کردها تأکید کرد و افزود: «اکنون فرصت آن است که سوریه یکپارچه شود.»
رئیسجمهور سوریه با رد هرگونه طرح تجزیه، هشدار داد تقسیم کشور میتواند به بیثباتی در کشورهای همسایه از جمله عراق منجر شود و بنابراین راهحلهای مسالمتآمیز تنها گزینه پیشِرو است.
نظر شما