شاخوان عبداللە: توافق برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم نهایی شد

به گزارش کردپرس، شاخوان عبدالله، عضو فراکسیون حزب دمکرات کردستان و نایب‌رئیس مجلس نمایندگان عراق، در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در کرکوک اعلام کرد: «بر اساس توافق، حقوق کارمندان اقلیم کردستان پرداخت خواهد شد و دولت اقلیم نیز تمام تعهدات خود را اجرا کرده است».

او در گفت‌وگویی مطبوعاتی افزود: «توافق‌های نفتی و مالی مربوط به پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان نهایی شده و همچنین پرونده توافق جدید میان عراق و ترکیه در خصوص انتقال نفت از اقلیم کردستان میان شرکت سومو و شرکت‌های ترکیه‌ای به پایان رسیده است».

وی تأکید کرد: «اکنون هیچ مانعی باقی نمانده و آنچه باقی است، این است که دولت عراق در چند روز آینده تعهدات اخلاقی و قانونی خود را عملی کند و حقوق‌ها را واریز نماید».

شاخوان عبدالله همچنین درباره انتقال معلمان بخش آموزش زبان کردی در کرکوک و مناطق مورد مناقشه به دولت فدرال گفت: «این اقدام در چارچوب بودجه نبود، اما ریاست مجلس نمایندگان از اختیارات خود استفاده کرد و ۱۵ هزار و ۹۰۰ کارمند و معلم مناطق مورد مناقشه اقلیم کردستان و عراق را به بغداد منتقل نمود. با این حال، ذهنیت شونیستی بر این اقدام غلبه کرد و اجازه ندادند رأی موافقی برای آن صادر شود».