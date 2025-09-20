به گزارش کردپرس پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کردستان روز (شنبه) ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵ در یک نشست خبری تصریح کرد: بغداد موضوع حقوق را به صادرات نفت و درآمدهای داخلی مرتبط کرده است. اکنون موضوع نفت به راه‌حل نزدیک است و بغداد و شرکت‌ها به توافق نزدیک شده‌اند.

وی اشاره کرد که برای موضوع درآمدهای داخلی، عراق تعیین تکلیف آن را به «شورای دولت» سپرده است و لازم است که آن‌ها در کوتاه‌ترین زمان پاسخ شورای وزیران عراق را بدهند و بر اساس قانون اساسی این مشکل را حل کنند.

سخنگوی دولت اقلیم افزود: «ما به‌عنوان دولت اقلیم هر دو خواسته بغداد را عملی کرده‌ایم و هیچ موضوعی بر عهده ما باقی نمانده است. بنابراین، پرداخت حقوق نیازمند این همه تأخیر و کشمکش نیست. آن دو مشکل باقی‌مانده نیز نزدیک به حل هستند و بغداد باید حقوق ماه‌های گذشته و ماه‌های آینده را بپردازد.»