هیچ موعدی برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم تعیین نشده است

به گزارش کردپرس، علی حمه‌صالح، عضو پارلمان کردستان و رئیس جنبش موضع میهنی شنبه ۲۰ سپتامبر اعلام کرد: «بررسی‌های من نشان می‌دهد که تاکنون هیچ زمان مشخصی برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم از طریق شرکت سومو و همچنین پرداخت حقوق کارمندان تعیین نشده است.»

او افزود: «امروز نفت خام اقلیم کردستان در بازارهای داخلی بین ۳۳ تا ۳۶ دلار به فروش رسیده است.»

اظهارات علی حمه صالح درحالی مطرح می شود که ساعاتی پیش مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان اعلام کرد توافق میان شرکت‌های نفتی فعال در اقلیم و دولت فدرال نهایی شده امیدوار است دولت فدرال به تعهدات خود در قبال اقلیم کردستان عمل کند.