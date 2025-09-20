۲۹ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۱

رئیس جنبش موضع میهنی:

هیچ موعدی برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم تعیین نشده است

هیچ موعدی برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم تعیین نشده است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- علی حمه صالح رئیس جنبش موضع میهنی اعلام کرد هنوز زمان مشخصی برای آغاز صادرات نفت اقلیم از طریق سومو و پرداخت حقوق کارمندان تعیین نشده است.

به گزارش کردپرس، علی حمه‌صالح، عضو پارلمان کردستان و رئیس جنبش موضع میهنی شنبه ۲۰ سپتامبر اعلام کرد: «بررسی‌های من نشان می‌دهد که تاکنون هیچ زمان مشخصی برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم از طریق شرکت سومو و همچنین پرداخت حقوق کارمندان تعیین نشده است.»

او افزود: «امروز نفت خام اقلیم کردستان در بازارهای داخلی بین ۳۳ تا ۳۶ دلار به فروش رسیده است.»

اظهارات علی حمه صالح درحالی مطرح می شود که ساعاتی پیش مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان اعلام کرد توافق میان شرکت‌های نفتی فعال در اقلیم و دولت فدرال نهایی شده امیدوار است دولت فدرال به تعهدات خود در قبال اقلیم کردستان عمل کند.

کد خبر 2788856

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha