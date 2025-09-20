دیدار غیرمنتظره وزیر خارجه سوریه با نماینده کردها در آمریکا

به گزارش کردپرس، وزیر امور خارجه سوریه، اسعد الشیبانی، در سفری بیسابقه به واشنگتن با مقامات ارشد آمریکایی دیدار کرد و در یکی از مهمترین لحظات، در راهرو وزارت خارجه آمریکا با سینم محمد، نماینده اداره خودگردان کردی، دیدار و درباره همکاری و گفتوگو میان دولت مرکزی سوریه و اقلیتهای کردی گفتگو کرد. این دیدار نمادی از تلاش دمشق برای کاهش تنشها و گسترش روابط دیپلماتیک با واشنگتن و گروههای کردی عنوان شده است.
اسعد الشیبانی، وزیر خارجه دولت موقت سوریه، در مدت حضور خود در آمریکا، با چندین مقام ارشد آمریکایی، از جمله کریستوفر لاندو، معاون وزیر خارجه آمریکا، و تام باراک، نماینده ویژه در امور سوریه، دیدار و گفتوگو کرد. طبق اعلام وزارت خارجه آمریکا، گفتوگوهای انجام شده درباره آینده سوریه، روابط اسرائیل-سوریه و همچنین توافق ۱۰ مارس میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) بوده است.
دیدار با سناتور لینزی گراهام و نمایندگان کنگره
در این دیدارها، مقامات دو کشور بر مشارکت همه سوریها در مرحله آتی انتقال قدرت تأکید کردند. این سفر همچنین در زمانی حساس انجام شده که تنها چند روز دیگر قرار است احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کند؛ سفری که نخستین سفر یک رئیسجمهور سوری به ایالات متحده در ۵۸ سال گذشته به شمار میرود.
تلاش برای بازگشایی سفارت سوریه در واشنگتن
در جریان این سفر، وزیر خارجه سوریه پرچم کشورش را در ساختمان وزارت خارجه آمریکا به اهتزاز درآورد، که نمادی از تلاش دمشق برای بازسازی روابط دیپلماتیک با واشنگتن و بازگشایی سفارت سوریه در این کشور است.
دیدار با سینم محمد در راهرو وزارت خارجه
اسعد الشیبانی، در یکی از دیدارهای غیررسمی، با سینم محمد، نماینده اداره خودگردان کردی، در راهرو ساختمان وزارت خارجه آمریکا ملاقات کرد. این دیدار نمادی از تلاش برای ایجاد گفتوگو و همکاری میان دولت مرکزی سوریه و اقلیتهای قومی در کشور است. ویدیوی این دیدار ناگهانی و سرپا در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده است. برخی منابع غیررسمی در شبکه ایکس ادعا کرده اند که سینم محمد، در دیدار کوتاه خود با باراک و الشیبانی، نسبت به استقبال ویژه آمریکا از اسعد الشیبانی، با توجه به ارتباط گذشته او با گروههای نزدیک به القاعده اعتراض و انتقاد کرده است.
مخالفتهای داخلی در آمریکا با نزدیکی به دمشق
با وجود تلاشهای دیپلماتیک دمشق، برخی مقامات و رسانههای آمریکایی نسبت به نزدیکی واشنگتن به دولت سوریه و بازگشایی سفارت این کشور در واشنگتن ابراز نگرانی کردهاند.
احتمال دیدار احمد الشرع با ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
در حاشیه سفر احمد الشرع به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، احتمال دیدار وی با رئیسجمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ، مطرح شده است. این دیدار در صورت انجام، میتواند گامی مهم در جهت عادیسازی روابط میان دو کشور باشد.
سفر اسعد حسن الشیبانی به واشنگتن و دیدارهای وی با مقامات آمریکایی نشاندهنده تغییرات مهم در روابط دیپلماتیک سوریه با آمریکا و تلاشهای دمشق برای بازسازی جایگاه بینالمللی خود پس از سالها انزوای سیاسی است.
