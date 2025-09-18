اختلاف بین احمد الشرع و ابراهیم کالین بر سر «توافق ۱۰ مارس»

به گزارش کردپرس، گزارشها حاکی است که در دیدار اخیر بین رئیس حکومت انتقالی سوریه احمد الشرع و رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) ابراهیم کالین در دمشق، بر سر مفاد «توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵» و نحوهی مقابله با گروه داعش اختلاف نظر جدی وجود داشته است. این دیدار که موضوع کنترل مناطق تحت مدیریت نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) نیز مطرح بوده، بازتاب نگرانیها درباره یکپارچگی سرزمینی سوریه و نحوه تعامل بین دولت مرکزی و نیروهای کنترل محلی است.
در روزهای اخیر، احمد الشرع، رئیس حکومت انتقالی سوریه، با ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، در دمشق دیدار کرده است. منابع نزدیک به حکومت انتقالی سوریه که خبرگزاری هاوار به آنها استناد کرده است، میگویند در این دیدار علاوه بر تحولات منطقهای، وضعیت کنترل مناطق تحت مدیریت نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) نیز مطرح بوده است.
به نوشته پایگاه خبری نرینا آزاد، یکی از محورهای اصلی اختلاف، مفاد «توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵» با رهبری SDF بوده است. این توافق در اواسط مارس بین طرفهای مرتبط برقرار شد، اما نحوه اجرای آن به ویژه در زمینه کنترل سرزمین، مسئولیت امنیتی، و اداره محلی، بین دو طرف تشتت نظر ایجاد کرده است.
نکته مهم دیگر که باعث اختلاف شده، چگونگی و اولویتبندی مبارزه با داعش در این مناطق است. منابع سوری به نقل از دیدار گفتهاند که الشرع خواهان نظارت بیشتر دولت مرکزی بر عملیات ضدداعش و تضمین حاکمیت کامل بر همه بخشهای کشور است، در حالی که طرف ترکیه به نظر در برخی مفاد توافق ۱۰ مارس شکی دارد یا خواهان تضمینهایی برای امنیت مرزی و مشارکت نیروهای کنترل محلی در روند مبارزه است.
در مقابل، رسانههای رسمی ترکیه در پوشش این دیدار، بر تلاش برای کمرنگ کردن جنبههای مناقشهآمیز آن تمرکز کردهاند. برای مثال خبرگزاری دولتی آناتولی به جزئیاتی اشاره کرده است مانند تأکید بر موضوعهای «امنیتی و منطقهای»، مبارزه با داعش، مسایل مرزی و گمرکی، بازگشت داوطلبانه و امن آوارگان، و بهبود شرایط اقتصادی ـ اجتماعی سوریه. اما آناتولی صریحاً نگفته که کنترل مناطق تحت مدیریت نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) چگونه تغییر کند یا دولت مرکزی چه سطحی از نفوذ مستقیم خواهد داشت.
شبکه تلوزیونی آ-خبر یکی دیگر از رسانههای نزدیک به دولت ترکیه، گزارشی دارد که دیدار کالین و الشرع را به بحث درباره امنیت، ثبات منطقهای و حمایت ترکیه از دولت جدید سوریه محدود میکند، با تأکید بر آمادگی آنکارا برای «هرگونه حمایت لازم» از دمشق در موضوعات داخلی و خارجی. اما این رسانه نیز به زوایای حساستر توافق ۱۰ مارس یا اختلافات دقیق درباره حفظ کنترل SDF و نحوه اجرای آن وارد نشده است.
در این میان، رسانه دولتی سوریه (سانا) اعلام کرده است که در دیدار بر پیشبرد توافق ۱۰ مارس تأکید شده و لزوم حفظ یکپارچگی خاک سوریه دوباره مورد تأکید قرار گرفته است.
گفتنی است، توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ با رهبری SDF یکی از گامهای مهم در تلاش برای تثبیت نفوذ دولت مرکزی سوریه بر مناطقی است که تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه قرار دارد. این توافق شامل مسئولیتهای امنیتی، رویههای هماهنگ در بازگشت آوارگان، و ترتیباتی برای انتقال کنترل اداری است. (جزئیات دقیق مفاد توافق تاکنون به صورت کامل منتشر نشده است.)
ترکیه از زمان جنگ داخلی سوریه و پس از ظهور داعش، همواره نگرانیهایی نسبت به مرزهای خود و تهدیدات ناشی از بازماندههای داعش داشته است. همچنین ترکیه SDF را به دلیل ارتباط با حزب کارگران کردستان (PKK) تحت فشار قرار داده است، هرچند که این دیدار و توافقها نشاندهنده تغییراتی در سیاستهای آنکارا نسبت به سوریه و نیروهای محلی است.
با این تفاسیر به نظر میرسد اختلافات میان طرفین بازتابی از پیچیدگیهای عینی اجرای توافقات امنیتی ـ سیاسی در سوریه باشد؛ جایی که همزمان با کنترل میدانی و نفوذ نیروهای محلی، مسائل مربوط به امنیت مرزی، سازوکارهای اداری و مشروعیت سیاسی بهطور مداوم محل کشمکش و منازعه باقی مانده است.
نظر شما