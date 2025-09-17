به گزارش کردپرس، هیئت وزیران عراق با پیشنهاد واگذاری بخشی از نفت به شرکت‌های نفتی خارجی موافقت کرد. بر اساس این تصمیم، به جای پرداخت نقدی هزینه تولید، که پیشتر ۱۶ دلار تعیین شده بود، بخشی از نفت به شرکت های نفتی واگذار خواهد شد.

رسانه‌ نزدیک به اتحادیه میهنی به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که طبق مصوبه هیئت وزیران، اجرت استخراج نفت برای شرکت‌های خارجی که ۱۶ دلار به ازای هر بشکه تعیین شده است، به جای پرداخت نقدی، همان مقدار نفت به آن‌ها واگذار می‌شود و شرکت‌ها خود مسئول فروش آن در بازار خواهند بود.

همچنین هیئت وزیران عراق با اصل امضای یک توافق سه‌جانبه میان دولت اقلیم کردستان، دولت فدرال عراق و شرکت‌های نفتی خارجی موافقت اولیه نشان داده است.

طبق اطلاعات منتشرشده، اجرای این تصمیم مشروط به آن است که وزارت نفت عراق این توافق را به کمیته مشورتی خود ارجاع دهد. انتظار می‌رود این کمیته ظرف ۴۸ ساعت آینده نظر نهایی خود را اعلام کند تا توافق سه‌جانبه رسماً اجرا و وارد مرحله اجرایی شود.