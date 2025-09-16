به گزارش کردپرس، شرکت ملی بازاریابی نفت عراق (سومو) امروز سهشنبه اعلام کرد که تمامی قراردادها و تعهدات خود با شرکتهای خریدار نفت تولیدی اقلیم کردستان را خاتمه داده و بار دیگر تأکید کرد که آغاز صادرات نفت از اقلیم کردستان باید جایگاه عراق را بهعنوان یک منبع اصلی برای بازار انرژی اروپا بازگرداند.
علی نزار شتری در سخنانی بیان داشت: «آنچه در اقلیم کردستان رخ داد، مسئلهای مربوط به تفاهم و تعیین مکانیزم اجرای کار است. قانون همه طرفها را در بر میگیرد.»
وی افزود: «وزارت نفت فدرال و وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان در یک چارچوب مشترک همکاری میکنند. بر اساس قانون بودجه ۲۰۲۵، نفت تولیدی در اقلیم عراق محسوب میشود و خصوصیت آن تنها به روابط میان دولت اقلیم و شرکتهای فعال در آنجا برمیگردد.»
او تصریح کرد: «دولت فدرال، دولت اقلیم و شرکتهای تولیدکننده نیازمند تکمیل مکانیزم اجرای قانون بودجه هستند و تاکنون در این زمینه پیشرفتهای خوبی حاصل شده است.»
به گفته شتری، تلاشها همچنان برای رسیدن به توافق نهایی ادامه دارد تا صادرات نفت خام از طریق بندر جیهان ترکیه از سر گرفته شود.
او یادآور شد: «نفت تولیدی در اقلیم کردستان در حال حاضر صادر نمیشود و تنها در داخل اقلیم مصرف میشود. طبق قانون بودجه سال ۲۰۲۵، پس از تأمین نیاز داخلی، مازاد آن به صادرات اختصاص خواهد یافت. سومو نیز تمامی قراردادها و تعهداتش را با شرکتهای خریدار تکمیل کرده و آماده دریافت هرگونه نفتی است که توسط شرکتهای تولیدکننده و دولت اقلیم عرضه شود.»
وی در پایان تأکید کرد: «آغاز دوباره صادرات نفت میتواند جایگاه عراق را بهعنوان یک منبع اصلی برای بازار اروپا بازگرداند، بهویژه در سایه بحران انرژی میان روسیه و اروپا. نفت عراق از لحاظ کیفیت میتواند جایگزین بخشی از نفت روسیه باشد.»
سومو در پایان بار دیگر تأکید کرد: «تاکنون هیچ بشکهای از نفت وزارت منابع طبیعی اقلیم به سومو تحویل داده نشده و ارتباط قراردادی میان این وزارتخانه و شرکتهای تولیدکننده همچنان پابرجاست.»
