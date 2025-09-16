تداوم اختلافات بر سر بودجه و نفت؛ جلسه شورای دولت عراق بدون تصمیم نهایی پایان یافت

به گزارش کردپرس روز سه شنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ جلسه شورای دولت عراق برگزار شد اما آنچه انتظار می‌رفت رخ نداد. نمایندگان دولت اقلیم کردستان در جلسه «شورای دولت» شرکت نکردند و خود شورا نیز درباره «درآمدهای نفتی اقلیم کردستان» به جمع‌بندی نرسید. بر همین اساس، جلسه امروز هیأت وزیران عراق هیچ تصمیمی درباره سرنوشت حقوق شش‌ماهه کارمندان کردستان اتخاذ نکرد.

شورای دولت عراق بررسی گزارش خود درباره نوشته‌های هیأت وزیران فدرال درباره درآمدهای نفتی اقلیم کردستان را به روز شنبه موکول کرده است. جلسه امروز شورا تحت ریاست قاضی کریم خسباک برگزار شد و پیش‌تر از دو کارشناس وزرات دارایی و دادگستری کردستان دعوت شده بود تا در جلسه حضور یابند، اما نمایندگان اقلیم شرکت نکردند.

هیأت وزیران فدرال عراق سه‌شنبه گذشته (۹ سپتامبر) در جلسه رسمی خود تصمیم گرفت اختلافات میان وزارت دارایی فدرال و دارایی اقلیم را به شورای دولت ارجاع دهد تا تصمیم‌گیری و حل و یکپارچه‌سازی این اختلافات صورت گیرد.

هم‌اکنون هیأت وزیران عراق جلسات هفتگی خود را برگزار می‌کند و قرار بود شورای دولت پیش‌دستی کرده و بررسی اختلافات مالی اربیل و بغداد را به جلسه هیأت وزیران ارجاع دهد و مشخص کند کدام درآمدهای اقلیم سهم دولت فدرال است و سهم خزانه عمومی از آن‌ها چقدر است. با این حال، تصمیم‌گیری نهایی به روز شنبه موکول شد.

دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق در خصوص عرضه نفت به توافق نزدیکی نرسیده‌اند و مهم‌ترین عامل اختلاف، درآمدهای نفتی است که به دلیل همین اختلاف، سرنوشت حقوق شش‌ماهه کارمندان اقلیم برای سال جاری نامعلوم باقی مانده است.