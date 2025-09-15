خروج نیروهای خارجی از عراق موجب نگرانی شده است

به گزارش کردپرس، عضو پارلمان عراق اعلام کرد: «شرایط آمریکا و جهان بهسوی تغییرات میرود، اما عراق در حوزه امنیتی هنوز به سطحی نرسیده که بتواند بهخوبی از خود حفاظت کند.»
روز شنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵، عمر کوچر، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، در گفتوگو با روداو درباره وضعیت عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی گفت: «در همه کشورهای جهان وقتی نیروهای خارجی خارج میشوند، این موضوع مایه خوشحالی و استقلال است، اما در عراق به جای شادی، نگرانی و دلنگرانی ایجاد کرده است.»
کوچر تأکید کرد حتی اگر نیروهای آمریکا در عراق باقی بمانند، باز هم تأثیر چشمگیری بر وضعیت امنیتی کشور ندارند. او گفت: «برای نمونه، نیروها و پایگاههای آمریکا در اقلیم کردستان حضور دارند، اما پهپادها همچنان به میادین نفتی حمله میکنند.»
به گفته این نماینده، برخی گروههای شیعه خروج نیروهای آمریکایی را دستاوردی برای دولت محمد شیاع سودانی میدانند و از آن بهعنوان ابزاری انتخاباتی برای پارلمان عراق استفاده میکنند.
وی درباره اجرای توافق مربوط به خروج نیروهای ائتلاف نیز افزود: «هر زمان ممکن است عراق با آشوب روبهرو شود. حتی در زمان حضور نیروهای آمریکایی هم حملات موشکی، انفجار و ناآرامیها وجود داشت.»
کوچر معتقد است در صورت تداوم آشوبها در عراق و منطقه پس از خروج نیروهای خارجی، «احتمال بازگشت دوباره نیروهای ائتلاف و آمریکا به عراق وجود دارد؛ همانطور که در سال ۲۰۱۱ نیروها خارج شدند اما در سال ۲۰۱۴ بهدلیل ظهور داعش بازگشتند.»
او راهحل کاهش تنشها را جمعآوری سلاحهای غیرقانونی و خلع سلاح گروههای مسلح دانست و افزود: «این وظیفهای دشوار بر دوش دولت است، بهویژه اکنون که کشور در آستانه انتخابات پارلمانی قرار دارد.»
این عضو کمیسیون امنیت و دفاع عراق همچنین به حمله اخیر اسرائیل به قطر اشاره کرد که در آن جلسهای از رهبران جنبش حماس در دوحه هدف قرار گرفت و گفت: «اسرائیل به قطر حمله میکند، درحالیکه برخلاف عراق، کشوری امن و آرام است. در عراق هیچ چیزی بعید نیست، به همین دلیل برخی گروهها میکوشند خود را با شرایط هماهنگ کنند و مواضع ملایمتری اتخاذ کنند.»
انتخابات پارلمانی عراق قرار است در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود. به گفته این نماینده دیدگاه دیگری در میان برخی جریانها و نمایندگان سیاسی بغداد وجود دارد که خروج نیروهای آمریکایی موجب تضعیف وضعیت کشور شده و احتمال ظهور دوباره داعش و بهتعویق افتادن انتخابات را به همراه دارد.
