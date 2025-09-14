۲۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۶

السودانی: زمان تشکیل ائتلاف نظامی کشورهای اسلامی فرا رسیده است

السودانی: زمان تشکیل ائتلاف نظامی کشورهای اسلامی فرا رسیده است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- محمد شیاع السودانی با محکوم کردن حمله اسرائیل به قطر، آن را تهدیدی برای امنیت منطقه دانست و تأکید کرد زمان اتحاد سیاسی و امنیتی جهان اسلام فرا رسیده است.

به گزارش کردپرس، «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر عراق در گفت‌وگو با شبکه الجزیره، حمله هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به قطر را «رخدادی شوک‌آور و نقض آشکار تمامی قوانین و عرف‌های بین‌المللی» توصیف کرد.

وی با تأکید بر اینکه این اقدام نشان‌دهنده ماهیت «دولت جنایتکار اسرائیل» است، افزود: «تجاوز به کشوری برادر همچون قطر، تهدیدی مستقیم برای امنیت این کشور و تمامی دولت‌های منطقه به شمار می‌رود.»

نخست‌وزیر عراق در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به ضرورت ایجاد چارچوب همکاری مشترک میان کشورهای اسلامی گفت: «زمان آن فرا رسیده است که یک ائتلاف سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان کشورهای اسلامی شکل بگیرد.»

کد خبر 2788644

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha