السودانی: زمان تشکیل ائتلاف نظامی کشورهای اسلامی فرا رسیده است

به گزارش کردپرس، «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر عراق در گفت‌وگو با شبکه الجزیره، حمله هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به قطر را «رخدادی شوک‌آور و نقض آشکار تمامی قوانین و عرف‌های بین‌المللی» توصیف کرد.

وی با تأکید بر اینکه این اقدام نشان‌دهنده ماهیت «دولت جنایتکار اسرائیل» است، افزود: «تجاوز به کشوری برادر همچون قطر، تهدیدی مستقیم برای امنیت این کشور و تمامی دولت‌های منطقه به شمار می‌رود.»

نخست‌وزیر عراق در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به ضرورت ایجاد چارچوب همکاری مشترک میان کشورهای اسلامی گفت: «زمان آن فرا رسیده است که یک ائتلاف سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان کشورهای اسلامی شکل بگیرد.»