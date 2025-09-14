به گزارش کردپرس، جنبش نسل نو اعلام کرد که در ترکیب کابینهی جدید دولت عراق مشارکت خواهد داشت و از طریق حضور در شورای وزیران این کشور، برای حل مشکلات و مطالبات شهروندان اقلیم کردستان تلاش میکند.
در بیانیهی این جنبش آمده است: «همهی حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان اقلیم از طریق بانکها ملیسازی (توطین) خواهد شد و مشکل تأخیر در پرداخت حقوق در اقلیم کردستان پایان خواهد یافت.»
جنبش نسل نو تأکید کرده است: «ما کاری خواهیم کرد که حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی دیگر نمایندهی مردم اقلیم در بغداد نباشند و نتوانند حقوق، معیشت و آیندهی مردم این منطقه را گروگان بگیرند.»
در ادامه این بیانیه تصریح شده است: «وام ازدواج برای همهی جوانان، تسهیلات مالی برای پروژههای کوچک و متوسط دانشآموختگان دانشگاهها و صاحبان مهارت، وام مسکن برای همهی مستأجران اقلیم کردستان از طریق دولت عراق و بانکهای عراقی اجرا خواهد شد.»
جنبش نسل نو همچنین تأکید کرده است: «ما میکوشیم مردم اقلیم کردستان انتقام خود را از حزب دمکرات و اتحادیه میهنی بگیرند و از راه صندوق رأی، مشکلات و بنبستهایشان را از طریق دولت عراق حل نمایند.»
شایان ذکر است در تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۲۵، نیمهشب، نیروهای امنیتی سلیمانیه شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو را بازداشت کردند. پس از سه جلسهی دادگاه، حکم نهایی دربارهی پروندهاش صادر و شش ماه حبس برای وی تعیین شد. این حکم در پی تهدید او علیه یکی از نمایندگان پیشین نسل نو ـ که اکنون به اتحادیه میهنی پیوسته ـ و ادعای در اختیار داشتن ویدئوی خصوصی از او صادر شد.
