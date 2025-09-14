به گزارش کردپرس، العبادی نخست وزیر اسبق عراق، در گفتگو با خبرگزاری شفق نیوز گفت: «ائتلاف النصر انتخابات را تحریم نکرده بود، فقط با نامزدهایی به نام ائتلاف در انتخابات پارلمانی شرکت نمی‌کند؛ هرچند برخی از افراد این ائتلاف در قالب ائتلاف «گروه‌های دولت ملی» شرکت خواهند کرد. وی با اشاره به اینکه انتخابات پارلمانی در زمان مقرر خود برگزار خواهد شد، گفت: ما بسیار به رویکردها و دیدگاههای نخست وزیر محمد السودانی نزدیک هستیم و قطعاً از دور دوم نخست وزیری وی حمایت خواهیم کرد.

نخست وزیر عراق هم پیش از این ضمن اعلام آمادگی برای شرکت در انتخابات پارلمانی، گفت: اعلام کرد: تلاش ما از روز نخست بر عهده گرفتن این مسئولیت این بود که عراق در وهله نخست اهمیت قرار بگیرد. ما به ایجاد ملزومات یک کشور قدرتمند ادامه می‌دهیم.السودانی در این خصوص ادامه داد: مردم ما سال‌های طولانی در فشار و تحمل به سر بردند. ارائه خدمات و ایجاد شرایط زندگی عزتمندانه برای تمامی عراقی‌ها یک پرونده سیاسی یا انتخاباتی نخواهد بود.‌ السودانی با بیان اینکه در انتخابات آتی نامزد خواهد شد، افزود: انتخابات فرصتی برای حمایت از طرح اصلاحی برای عراق است.

العبادی هم با بیان اینکه السودانی به صورت پله‌ای به نخست وزیر رسیده، تصریح کرد: السودانی، ابتدا استاندار بود، پس از آن وزیر شد و سپس به عنوان نماینده پارلمان انتخاب شد تا اینکه به نخست وزیری رسید.این در حالیست که ائتلاف النصر در ماه ژوئیه گذشته گفته بود حاضر نیست در انتخابات پارلمانی آینده شرکت کند و فقط از ائتلاف گروههای دولت ملی حمایت خواهد کرد.