اربیل و بغداد در آستانه توافق نهایی هستند

به گزارش کردپرس، مثنی امین، عضو مجلس نمایندگان عراق از فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان، اعلام کرد گفتوگوهای میان دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق درباره حل مسائل باقیمانده، وارد مراحل پایانی شده و امید تازهای به وضعیت اقتصادی اقلیم بخشیده است.
او تأکید کرد: «با نزدیک شدن زمان انتخابات، فشارها بر محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق و دولت او بیشتر خواهد شد. این فشارها میتواند مستقیماً بر سهم اقلیم از بودجه و پرداخت حقوق کارمندان تأثیر بگذارد.»
این نماینده پارلمان توضیح داد که هرچند انتخابات میتواند فشارهایی ایجاد کند، اما در عین حال فرصتی هم برای اقلیم خواهد بود، زیرا سودانی برای باقی ماندن در قدرت نیازمند حمایت و آرای نمایندگان کُرد است و همین مسئله میتواند به عنوان ابزار فشاری به سود اقلیم عمل کند.
