برگزاری چهارمین دوره کارگاه آموزش رسم الخط کُردی در ایلام

به گزارش خبرگزاری کردپرس، علی هلشی اظهار داشت: عصر دوشنبه هفدهم شهریورماه نخستین جلسه از چهارمین دوره آموزش رسم الخط کُردی به همت دبیرخانه زبان و ادبیات کردی ایلام و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام در مجتمع فرهنگی هنری ایلام برگزار شد.

وی ضمن حضور در این کارگاه گفت: این دوره به عنوان چهارمین دوره از سلسله برنامه های آموزشی، به صورت رایگان و با حضور بیش از ۳۰ نفر از علاقمندان به ویژه جوانان با تدریس کیوان داوودیان در حال برگزاری است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام اشاره کرد: توجه به زبان مادری به عنوان یک گنجینه ارزشمند و میراث معنوی، با توجه به تنوع آن در جغرافیای استان ایلام از برنامه ها و سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای کلان برنامه "پاسداشت هویت و اصالت ایرانی اسلامی" است.