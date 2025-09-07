بازگشت سوریه به شرایط پیش از ۲۰۱۱ غیرممکن است

به گزارش کردپرس، «سیهام قریو» رئیس مجلس دموکراتیک خلقهای شمال و شرق سوریه در مصاحبهای اعلام کرد که مدیریت خودگردان تنها راه عملی ایجاد ثبات و عدالت در سوریه است و بازگشت این کشور به شرایط پیش از سال ۲۰۱۱ غیرممکن است.
به نوشته آژانس خبری هاوار، مدیریت خودگردان دموکراتیک شمال و شرق سوریه که در ۶ سپتامبر ۲۰۱۸ اعلام موجودیت کرد، وارد هشتمین سال خود شد.
به مناسبت سالگرد اعلام مدیریت خودگردان که متشکل از مجلس عمومی، مجلس اجرایی و مجلس عدالت است، «سیهام قریو» رئیس مجلس دموکراتیک خلقهای شمال و شرق سوریه توضیحاتی ارائه داد.
سیهام قریو روند سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ را بهعنوان تجربهای فعال در مقابله با خلأهای امنیتی و سیاسی توصیف کرد و گفت: «این تجربه از طریق ایجاد نهادهای موازی با حکومت مرکزی، به الگویی برای تثبیت ثبات و ارائه خدمات پایهای تبدیل شد. قریو خاطرنشان کرد که این تجربه زمینهساز تأسیس مدیریت خودگردان دموکراتیک شمال و شرق سوریه شد و قابلیت اجرای آن در سایر مناطق سوریه نیز وجود دارد.
قریو ادامه داد: «مهمترین دستاورد مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، ایجاد نهادها و ارتباطات اجتماعی است. قرارداد اجتماعی که با مشارکت نهادهای سوری تدوین شد، چارچوبی داخلی را بنیان نهاد که امروز به سنگبنای اساسی تبدیل شده است. در این قرارداد، حقوق تمامی نهادهای سوری به رسمیت شناخته شده و مجالس محلی از کوچکترین سطح یعنی روستا آغاز میشوند و به مجالس ناحیه، شهر، کانتون و در نهایت سطح منطقه میرسند. این ساختار امکان مشارکت همگان در فرآیند تصمیمگیری را فراهم کرده و بستر دموکراتیک برای حضور اجتماعی، حفظ همبستگی و تنوع فرهنگی را ایجاد کرده است.»
او همچنین به چالشهای پیش روی مدیریت خودگردان اشاره کرد و گفت: «مهمترین موانع، حملات نظامی و مداخلات خارجی بوده است. امروز مدیریت خودگردان به یک پروژه مدنی و سیاسی تبدیل شده که نمایانگر جامعه شمال و شرق سوریه است. هدف آن خدمت به مردم، ایجاد آرامش و تبدیل نهادهای اداره منطقهای به پایهای برای آیندهای سیاسی گسترده و چندجانبه در سوریه است.»
سیهام قریو تصریح کرد: «مدیریت خودگردان در زندگی مردم بهوضوح دیده میشود؛ در باورها، آداب و زبان. این مدیریت که اکنون در شمال و شرق سوریه برقرار است، از نهادهای متعددی تشکیل شده و خود را در زندگی روزمره مردم نشان میدهد، بهویژه در قالب تنوع فرهنگی و زبانی که هر نهاد هویت خود را در چارچوبی دموکراتیک حفظ میکند.»
او همچنین بر اهمیت سه زبان رسمی پذیرفتهشده توسط مدیریت خودگردان تأکید کرد و آن را نشانهای از تنوع سیاسی و نمایندگی برابر در منطقه دانست.
رئیس مجلس دموکراتیک خلقها همچنین بر دستاوردهای زنان در این نظام تأکید کرد و گفت: «زنان نقش مرکزی دارند و با سهمیه ۵۰ درصدی در تمامی نهادها و مراکز تصمیمگیری حضور دارند.»
قریو یادآور شد که «قرارداد اجتماعی» حقوق سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تمامی نهادها را تضمین کرده و مطابق با معاهدات بینالمللی، اصول عدالت اجتماعی و حقوق بشر تنظیم شده است.
به گفته سیهام قریو، مدیریت خودگردان دموکراتیک شمال و شرق سوریه امروز از سه مسیر حمایت دریافت میکند:
-
حمایت نظامی از طریق ائتلاف بینالمللی،
-
حمایت انسانی از طریق سازمانها و نهادهای بینالمللی و محلی برای کمک به مناطق نیازمند،
-
حمایت سیاسی از سوی آلمان، آمریکا و فرانسه در چارچوب مذاکرات و گفتوگو با دولت موقت سوریه.
