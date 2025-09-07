به گزارش کردپرس، دیدبان حقوق بشر سوریه (SOHRگزارش داد از ابتدای ماه اوت تاکنون تنش‌ها در روستای جویق/جوقه در حومه عفرین ـ واقع در منطقه موسوم به «شاخه زیتون» تحت کنترل گروه‌های مورد حمایت ترکیه ـ به طور محسوس افزایش یافته است.

این تنش‌ها از یکم اوت آغاز شد، زمانی‌که یک جوان روستایی در پی اختلاف مالی با یکی از افراد وابسته به خانواده‌های نزدیک به گروه‌های طرفدار ترکیه هدف تیراندازی قرار گرفت و به شدت زخمی شد. حدود یک ماه بعد، در چهارم سپتامبر، کودک معلولی در یکی از خیابان‌های روستا مورد حمله قرار گرفت و خانواده‌اش تهدید شدند که از خانه خارج نشوند؛ این اتفاق موجی از اضطراب و نارضایتی میان اهالی به وجود آورد.

تنش‌ها به سرعت به درگیری گسترده‌تری میان یک خانواده محلی و چند خانواده مرتبط با گروه‌های طرفدار ترکیه کشیده شد. در این درگیری از چوب و چاقو استفاده شد و تیراندازی هوایی برای ارعاب ساکنان صورت گرفت.

در پی این حوادث، نیروهای امنیتی با اعزام حدود ۵۰ نفر نیروی مسلح و چند خودروی نظامی به روستا، عملیات بازداشت گسترده‌ای را آغاز کردند که ۱۰ جوان روستایی به اتهام «حمل سلاح» دستگیر شدند؛ با این حال هیچ اقدامی علیه خانواده‌های وابسته به گروه‌های طرفدار ترکیه که در تنش‌ها نقش داشتند، انجام نشد.

روز بعد چهار نفر از بازداشت‌شدگان آزاد شدند، اما شش نفر همچنان در بازداشت به سر می‌برند. ساکنان نگران‌اند که این روند به بازداشت‌های بیشتر یا درگیری‌های تازه منجر شود.