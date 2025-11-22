به گزارش کردپرس، رضا رحمانی صبح امروز با اشاره به اعلام آمادگی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه پسماند، افزود: در شرایطی که استان با مشکلاتی در حوزه پسماند روبه‌رو است، ایجاد مانع برای سرمایه‌گذاران پذیرفتنی نبوده و دستگاه‌های متولی ملزم به حمایت از سرمایه‌گذاری در استان هستند.

او همچنین مناسب‌سازی معابر و ورودی ادارات برای معلولان را مطالبه‌ای عمومی دانسته و خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها باید مسئولیت‌های خود را بدون تعلل انجام داده و جلب رضایت شهروندان را در اولویت قرار دهند.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان با اشاره به مشکل فرونشست زمین در سطح استان، افزود: با توجه به مباحثی چون برداشت بی‌رویه آب، اقدام جدی سازمان جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مربوطه برای کاهش مصرف آب در حوزه‌های مختلف ضروری است.

پیشتر مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفته بود: سایت‌های دفن پسماند شهری و روستایی در سطح استان از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و اغلب پسماندها به صورت غیراصولی دفع می‌شوند.