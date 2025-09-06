سرخط خبرهای۱۵شهریور خبرگزاری کردپرس

دیدار مظلوم عبدی با فرمانده سنتکام در شمال و شرق سوریه

بر اساس منابع ویژه درون نیروهای دموکراتیک سوریه، «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه در جریان سفر «ادمیرال برد کوپر» فرمانده سنتکام به شمال و شرق سوریه با او دیدار کرده است.

طبق همین منبع، در این دیدار موضوع مذاکرات با دولت موقت سوریه مورد بحث قرار گرفته است. مظلوم عبدی در این نشست تأکید کرده که پایبندی به ادامه مذاکرات و اجرای توافق ۱۰ مارس ضروری است. او همچنین بیان کرده که از دولت موقت سوریه خواسته می‌شود تلاش‌ها را ادامه دهد و برای رسیدن به اعتماد متقابل برخی گام‌ها برداشته شود.



تشدید فعالیت‌های نظامی آمریکا در کردستان سوریه

در روزهای اخیر، آمریکا و ائتلاف بین‌المللی تحرکات نظامی گسترده‌ای در استان‌های حسکه و دیرالزور سوریه انجام داده‌اند. این تحرکات شامل فرود دو هواپیمای باری آمریکایی با تجهیزات نظامی در پایگاه خرب‌الجیر، عملیات امنیتی در اردوگاه الهول با هدف بازداشت افراد وابسته به داعش، و رزمایش مشترک در پایگاه میدان نفتی العمر در دیرالزور بوده است.



صلح کردن امری فرمایشی نیست/ هیچ کس نمی تواند بدون گرفتن تضمین سلاح زمین بگذارد

تونجر بکرخان، رئیس مشترک دم پارتی، به تهدیدات دولت باغچه لی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه، مبنی بر امکان «عملیات نظامی» مشترک آنکارا و دمشق در صورت بی‌توجهی به توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵، واکنش نشان داد. بکرخان تأکید کرد که مشکلات با تهدیدات نظامی حل نمی‌شود و راه‌حل واقعی از طریق گفت‌وگو و حقوق برابر است. او همچنین انتقاد کرد که طرف سوری به روح توافق ۱۰ مارس پایبند نبوده و بر لزوم تضمین‌های امنیتی برای همه گروه‌ها، از جمله کردها، تأکید کرد.