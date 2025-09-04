 اقلیم کردستان متحد کلیدی آمریکا در منطقه است

به گزارش کردپرس، براد کوپر، فرمانده جدید ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، در نخستین سفر خود به منطقه، به اربیل رفت و با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان و مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم دیدار کرد.

طبق بیانیه سنتکام که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، در این دیدار طرفین درباره تحولات امنیتی منطقه، ادامه مبارزه با داعش و اهمیت حمایت آمریکا از نیروهای پیشمرگه گفت‌وگو کردند.

کوپر با تأکید بر جایگاه اقلیم کردستان در معادلات منطقه‌ای گفت: «اقلیم کردستان متحد و شریک کلیدی ایالات متحده در این منطقه است و ما همچنان متعهد به حمایت از امنیت و ثبات متحدان خود در اینجا هستیم.