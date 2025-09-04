۱۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۲:۲۷

فرمانده جدید سنتکام  پس از دیدار با رهبران اقلیم کردستان:

 اقلیم کردستان متحد کلیدی آمریکا در منطقه است

 اقلیم کردستان متحد کلیدی آمریکا در منطقه است

سرویس جهان-  براد کوپر، فرمانده جدید سنتکام، در نخستین سفر خود به اربیل با رهبران اقلیم کردستان دیدار کرد و اقلیم را «متحد کلیدی آمریکا در منطقه» خواند.

به گزارش کردپرس، براد کوپر، فرمانده جدید ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، در نخستین سفر خود به منطقه، به اربیل رفت و با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان و مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم دیدار کرد.

طبق بیانیه سنتکام که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، در این دیدار طرفین درباره تحولات امنیتی منطقه، ادامه مبارزه با داعش و اهمیت حمایت آمریکا از نیروهای پیشمرگه گفت‌وگو کردند.

کوپر با تأکید بر جایگاه اقلیم کردستان در معادلات منطقه‌ای گفت: «اقلیم کردستان متحد و شریک کلیدی ایالات متحده در این منطقه است و ما همچنان متعهد به حمایت از امنیت و ثبات متحدان خود در اینجا هستیم.

کد خبر 2788375

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha