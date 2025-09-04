۱۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۲:۰۰

مدیرکل امور مالیاتی کردستان:

۹۰ درصد مودیان مالیاتی مریوان معافیت دارند

سرویس کردستان ـ در نشست مشترک مدیرکل امور مالیاتی کردستان با فرماندار مریوان، بر شفافیت، فرهنگ‌سازی مالیاتی و دقت در صدور مجوزهای بازرگانی تأکید شد؛ مصطفی فعله‌گری اعلام کرد که حدود ۹۰ درصد پرونده‌های مالیاتی مریوان معافیت دارند و نژاد جهانی نیز شفافیت نظام مالیاتی را کلیدی‌ترین عامل توسعه جوامع عنوان کرد.

 گزارش کرد پرس، مدیرکل امور مالیاتی کردستان در نشست با فرماندار مریوان، گفت: شهرستان مریوان بالاترین آمار توافق مالیاتی در سطح استان را دارد و حدود ۹۰ درصد پرونده‌های مالیاتی این شهرستان مشمول معافیت هستند و کمتر از ۱۰ درصد پرونده‌ها نیازمند رسیدگی مستقیم هستند.

مصطفی فعله گری افزود: اجرای طرح نشان مالیات، گامی مؤثر در فرهنگ‌سازی مالیاتی است و ما باید اطلاع‌رسانی هدفمند و قابل‌فهم برای عموم مردم داشته باشیم.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات کارت‌های بازرگانی، تأکید کرد: بدهی‌های معوق ناشی از این کارت‌ها بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است و لازم است در صدور مجوزها دقت و حساسیت بیشتری اعمال شود.

در این نشست، فرماندار مریوان نیز اظهار کرد: نظام مالیاتی شفاف، کلیدی‌ترین عامل توسعه جوامع است و مردم انتظار دارند که بستر مناسبی برای احقاق حقوق آنان فراهم شود.

نژاد جهانی با تأکید بر نقش شهرداری‌ها، ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده مهم‌ترین منبع تأمین هزینه‌های شهرداری‌هاست و اجرای ویژه‌برنامه مودیان خوش‌حساب می‌تواند به تقویت فرهنگ مالیاتی کمک کند.

وی بیان کرد: همکاری‌های بین‌بخشی در حوزه مالیات زمینه‌ساز عدالت مالیاتی و توسعه اقتصادی در مریوان خواهد بود.

