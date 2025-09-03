پرواز مداوم هواپیماهای ترابری نظامی آمریکا به کردستان سوریه

به گزارش کردپرس، دیده بان حقوق بشر سوریه با اشاره به این که در هفته های اخیر چندین هواپیمای باری ارتش آمریکا برای انتقال تجهیزات نظامی به منطقه تحت کنترل کردهای سوریه پرداوز کرده اند، گزارش داد منابع محلی در الحسکه گزارش دادند یک هواپیمای باری آمریکایی صبح چهارشنبه (۳ سپتامبر) در پایگاه نظامی خرب الجیر در حومه رمیلان فرود آمد. به‌گفته این منابع، هواپیما حامل سلاح، تجهیزات نظامی و شماری از سربازان آمریکایی بوده و هم‌زمان بالگردهای آمریکا نیز در منطقه پرواز داشتند.

این اقدام بخشی از تلاش‌های واشنگتن برای تقویت حضور نظامی خود در شمال و شرق سوریه ارزیابی می‌شود. دو روز پیش نیز دیده‌بان حقوق بشر سوریه (SOHR) اعلام کرده بود کاروانی شامل ۲۴ کامیون حامل خودروهای زرهی از جمله «هامر» و «برادلی» از گذرگاه الولید در اقلیم کردستان عراق وارد سوریه شده و به سمت پایگاه نظامی قصرک در شمال الحسکه حرکت کرده است.

نشریه الاخبار نیز در گزارشی با اشاره به افزایش پروازهای هواپیماهای باری آمریکا در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه، نوشت: آمریکا در حال گسترش حضور نظامی خود در کردستان سوریه است. با این حال، دولت ترامپ اعلام کرده که حدود نیمی از نیروهای خود را از مناطق تحت کنترل کردهای سوریه خارج کرده و برخی پایگاه های خود در این مناطق را تحلیه کرده است.