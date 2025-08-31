به گزارش کردپرس کاوه عبدالـقادر، رئیس فراکسیون نسل نو در دوره پنجم پارلمان کردستان اعلام کرد بازداشت شاسوار عبدالواحد و توقیف اموال او «تصادفی نیست و بخشی از توطئه‌ای از پیش طراحی‌شده توسط حزب دموکرات و اتحادیه میهنی» است.

وی درباره توقیف ۶۰ ملک وابسته به شرکت‌های «نالیـا» و «چـاوی» گفت: «بازداشت کاک شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو و نگه داشتن او در زندان، رد درخواست آزادی با وثیقه و تمامی اقداماتی که بعد از آن انجام می‌شود، اتفاقی نیست بلکه توطئه‌ای از پیش طراحی‌شده توسط حزب دموکرات و اتحادیه میهنی است که از طریق دادگاه و نهادهای حکومتی علیه نسل نو پیاده می‌شود.»

او تأکید کرد این اقدامات همزمان با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی عراق با هدف تضعیف و شکستن نسل نو انجام می‌شود و افزود: «اما ما به همه طراحان این توطئه‌های ناعادلانه و غیرقانونی اطمینان می‌دهیم که آن را ناکام خواهیم گذاشت و نتیجه را در انتخابات پارلمانی عراق در ۱۱ نوامبر خواهیم دید.»

عبدالقادر در ادامه نوشت: «نسل نو ریشه در اعماق جامعه کردستان دارد و با تکیه بر خداوند بزرگ و حمایت مردم کردستان، کاک شاسوار و جنبش نسل نو بر مواضع تغییرناپذیر خود، دفاع از مردم کردستان و ایستادگی در برابر فساد، سرقت و ظلم حزب دموکرات و اتحادیه میهنی پای خواهند فشرد که همواره مایه افتخار ماست.»

شایان ذکر است که روز یکشنبه، ۳۱ آگوست ۲۰۲۵ اداره کل بانک‌های تجاری وزارت دارایی و اقتصاد در بیانیه‌ای اعلام کرد پس از رد درخواست تجدیدنظر شرکت نالیا از سوی دادگاه، وزارت دارایی از طریق اداره مربوطه اقدام به فروش املاک توقیف‌شده این شرکت‌ها خواهد کرد. این املاک شامل ۶۰ ملک از جمله چند قطعه زمین، هتل، کافه‌تریا، کلبه‌های گردشگری و موارد دیگر است.

در این بیانیه آمده است این اموال پیش‌تر به منظور بازپرداخت تمامی بدهی‌ها و بهره‌های انباشته توقیف شده بودند که تاکنون به ۹۱ میلیارد و ۷۶۰ میلیون و ۶۶ هزار و ۳۵۰ دینار رسیده است.

بر اساس بیانیه وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم کردستان، این وزارتخانه پس از آغاز به کار کابینه نهم و طبق دستور مستقیم وزیر، به‌طور جدی روی این پرونده کار کرده است. نهایتاً در سال ۲۰۲۱، پس از ارائه پرونده قضایی علیه شرکت نالیا، اتخاذ تمامی اقدامات قانونی و بررسی پرونده توسط یک کمیته ویژه، چهار قطعه زمین به‌صورت علنی برای فروش گذاشته شد.