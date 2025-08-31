به گزارش کردپرس روز یکشنبه ۳۱ آگوست ۲۰۲۵ مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، از وِندی گرین، سرکنسول‌ جدید آمریکا در اقلیم کردستان استقبال کرد.

دولت اقلیم کردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که مسرور بارزانی «تمام حمایت خود را برای انجام وظایف جدید» ابراز داشته است.

سرکنسول‌ آمریکا نیز با ابراز «خوشحالی» از آغاز مأموریت خود در اقلیم کردستان، بر اهمیت روابط دوستانه میان دو طرف تأکید کرد و «خواست کشورش برای تقویت بیشتر این روابط» با اقلیم کردستان را تکرار نمود. وی همچنین به سفر قریب‌الوقوع یک هیأت تجاری آمریکایی به اقلیم اشاره کرد.

در بیانیه دولت اقلیم آمده است که سرکنسول‌ آمریکا از «اصلاحات» دولت اقلیم به‌ویژه در دو پروژه «روشنایی» و «حساب من» تمجید کرده است.

ضرورت حل مسائل میان اقلیم کردستان و دولت فدرال، تأمین حقوق و سهم مالی مردم کردستان و ازسرگیری صادرات نفت اقلیم نیز بخش دیگری از محورهای گفت‌وگو در این دیدار بوده است.