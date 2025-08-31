۷۰ مدرسه جدید به آموزش و پرورش کردستان در سال تحصیلی جدید تحویل می شود

به گزارش کرد پرس، ابراهیم مرادی گفت: اگرچه این تعداد مدرسه و کلاس درس پاسخگوی تمام کمبودهای فضای آموزشی استان نیست، اما هیچ دانش آموزی بدون کلاس و مدرسه نخواهد ماند و در مناطقی که با کمبود شدید مواجه هستیم، مدارس به صورت دوشیفته اداره می شوند.

وی با اشاره به اعتبارات هزینه شده برای اجرای این طرح ها، اظهار کرد: برای احداث این مدارس ۷ هزار میلیارد ریال اعتبار صرف شده و در طول سال تحصیلی نیز تعدادی از پروژه های نیمه تمام که پیشرفت فیزیکی نزدیک به ۷۰ درصد دارند، تکمیل و در نیمسال دوم یا ایام دهه فجر تحویل آموزش و پرورش خواهند شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کردستان با بیان اینکه هم اکنون ۲۲۰ پروژه نیمه تمام آموزشی در استان وجود دارد، افزود: ۷۰ پروژه از این تعداد برای آغاز سال تحصیلی آماده شده و ۱۵۰ پروژه دیگر با پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۸۰ درصد در حال احداث است و برای تکمیل این پروژه ها به ۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.

مرادی ادامه داد: بخشی از پروژه ها در قالب طرح توسعه نهضت عدالت آموزشی احداث می شوند و بخشی دیگر نیز شامل سالن های ورزشی و استخرهای دانش آموزی هستند که خارج از این طرح قرار دارند.

وی با اشاره به اقدامات جانبی انجام شده در آستانه سال تحصیلی جدید، یادآور شد: حدود ۱۲۰ چشمه سرویس بهداشتی در مدارس راه اندازی، ۱۰۰ هزار متر مربع حیاط مدارس آسفالت و ۷۰ هزار متر مربع ایزوگام شده و همچنین سیستم های گرمایشی و سرمایشی بهسازی و نوسازی و طرح های شاداب سازی مدارس اجرا شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کردستان بیان کرد: استان کردستان دارای ۱۶ منطقه آموزشی است که در ۶ منطقه شامل بانه، مریوان، ناحیه یک سنندج، سقز، قروه و کامیاران با کمبود جدی فضای آموزشی مواجه هستیم.

مرادی گفت: میانگین سرانه فضای آموزشی کشور ۵.۴۵ مترمربع بوده، در حالی که این رقم در کردستان ۴.۸۱ مترمربع و در این مناطق کمتر از میانگین است و نیازمند توجه ویژه است.