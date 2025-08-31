وزارت دفاع آمریکا: حضور نیروهایمان در عراق تا سپتامبر ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت

به گزارش کردپرس، سایت خبری SNN، در گزارشی نوشته است که وزارت دفاع آمریکا روز شنبه ۳۰ آگوست ۲۰۲۵ اعلام کرد: نیروهای این کشور همچنان به بازبینی و تنظیم وضعیت خود در عراق ادامه خواهند داد و در آینده همکاری و هماهنگی با نیروهای عراقی را حفظ میکنند.
پنتاگون تأکید کرد که عملیات ضد داعش در عراق تا سپتامبر ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت.
این موضعگیری در حالی بیان شد که روز گذشته سخنگوی سفارت آمریکا در بغداد گزارشهایی مبنی بر خروج کامل نیروهای آمریکایی از پایتخت از روز شنبه را نادرست خواند و توضیح داد که چنین ادعاهایی صحت ندارد، بلکه موضوع بر اساس جدول زمانبندی و توافقات پیشین با طرف عراقی پیگیری خواهد شد.
