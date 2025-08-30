کانادا: مشروعیت دمشق منوط به پذیرش خودگردانی کردهاست

به گزارش کردپرس، تام کیمیک، نایبرئیس پارلمان کانادا، در دیدار با هیأتی از کنگره ملی کردستان به ریاست کاراموس احمد در اتاوا تأکید کرد که دولت کانادا دمشق را تنها در صورتی به رسمیت خواهد شناخت که خودگردانی «امر واقع» کردها در شمال و شرق سوریه را بپذیرد.
در جریان این نشست، که با حضور کاراموس احمد، رئیس مشترک کنگره ملی کردستان، برگزار شد، دو طرف درباره مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه کردها در کانادا و همچنین وضعیت کلی کردها در عرصه بینالمللی گفتوگو کردند.
کاراموس احمد فضای گفتوگوها را «دوستانه و سازنده» توصیف کرد و گفت: دو طرف توافق کردند فرصتهای همکاری بیشتر در آینده مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین از مهماننوازی و رویکرد مثبت نایبرئیس پارلمان کانادا قدردانی کرد.
نظر شما