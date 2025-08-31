به گزارش خبرگزاری کردپرس، افشین کریمی از بهره‌برداری رسمی هشت کیلومتر از مسیر دهلران به اندیمشک در محدوده سپتون خبر داد و گفت: این بخش از پروژه با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال تکمیل و زیر بار ترافیک رفته است به گفته وی این مسیر یکی از محورهای ارتباطی مهم استان ایلام با جنوب کشور محسوب می‌شود و نقش کلیدی در تسهیل حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی منطقه دارد.

معاون استاندار ایلام در ادامه به اجرای طرح‌های عمرانی در ۱۸ روستای شهرستان دهلران اشاره کرد و گفت: برای این پروژه‌ها نیز ۶۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است این طرح‌ها شامل بهسازی معابر، توسعه زیرساخت‌های خدماتی و ارتقاء سطح رفاه عمومی در مناطق محروم بوده‌اند.

کریمی تصریح کرد: بر اساس اعلام رسمی در هفته دولت امسال مجموعاً ۹۸ پروژه عمرانی، خدماتی و اقتصادی در شهرستان دهلران افتتاح یا کلنگ‌زنی شده است که مجموع اعتبار تخصیص‌یافته به آن‌ها بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد ریال بوده است.

وی در سخنان خود این پروژه‌ها را در حوزه‌ نیروگاه‌های خورشیدی، راه‌های بین‌شهری، عمران شهری و روستایی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی دسته‌بندی کرد و آن‌ها را بخشی از برنامه‌های راهبردی دولت برای توسعه متوازن در استان ایلام دانست.