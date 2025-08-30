افتتاح پارک خبرنگار و رونمایی از سردیس حزنی موکریانی در سقز

به گزارش کرد پرس، شهردار سقز در این مراسم گفت: این پارک با مساحت تقریبی ۶ هزار ۶۰۰ متر مربع با هدف ارج نهادن به نقش بی‌بدیل و تلاش های مستمر و بی ادعای خبرنگاران در حوزه های مختلف اطلاع رسانی و آگاهی‌بخشی و توسعه فرهنگی شهر ساخته شده است.



ارسطو گویلی افزود: همچنین ساختمان خانه مطبوعات به مساحت ۳۰ متر مربع ساخته شده که به آرشیو و کتابخانه تخصصی حوزه رسانه مجهز می شود.



در ادامه مراسم علی اکبر ورمقانی معاون سیاسی استانداری کردستان و منصور اولی عضو هیات مدیره خانه مطبوعات استان کردستان ضمن تقدیر از این اقدام فرهنگی، بر توجه به جایگاه ویژه رسانه و خبرنگاران در جامعه تاکید و نقش آنان را در مطالبه گری و آگاهی بخشی حائز اهمیت خواندند.



همچنین نصب سردیس حزنی موکریانی از نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران سقزی و نام آشنای کردستان از اقدامات مناسب در این بوستان می باشد.



مختصری از بیوگرافی حسین حُزنی مکریانی



استاد حسین حُزنی مکریانی (تخلص:داماو)، دانشمند، نویسنده، فعال‌ترین روزنامه نگار کورد قرن ۲۰، مورخ پیشگام فرهنگ نوین کوردستان و بنیان‌گذار صنعت چاپ کوردی است که سال ۱۸۸۳ م در روستای «ئینچکه» و «بغده کندی» از توابع سقز زاده شد.



حُزنی نخستین کسی بود که:

• الفبای ویژهٔ چاپ کوردی را طراحی کرد،

• صنعت چاپ و چاپخانه را به کوردستان آورد،

• به نشر کتاب و نشریات کوردی پرداخت و با ده ها نشریه همکاری داشت،

• به گردآوری اسناد تاریخی کوردها همت گماشت،

• و عکاسی را به سلیمانیه معرفی کرد.



او بنیان‌گذار چاپخانهٔ «کردستان» در حلب و «زاری کرمانجی» در رواندوز بود و مجلات و روزنامه‌های متعددی منتشر کرد. در طول عمر خود ۱۸ کتاب تألیف و چاپ نمود که بسیاری از آن‌ها درباره تاریخ و فرهنگ کوردستان‌اند.



وی با اندیشمندانی چون مینورسکی، نیکتین، جلادت بدرخان، امین زکی و ماموستا هه‌ژار دوستی و همکاری داشت.

این نویسنده تلاشگر، سرانجام در سال ۱۹۴۷ م در بغداد درگذشت و در هولیر به خاک سپرده شد.



به پاسداشت خدمات این نویسنده و روزنامه‌نگار فرهیخته و فاخر، سردیس وی در پارک خبرنگار سقز نصب شد.