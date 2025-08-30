دستگیری ۳۹ عضو داعش در عملیات گسترده نیروهای دموکراتیک سوریه در حسکه

به گزارش کردپرس، نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) با همراهی نیروهای امنیت داخلی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه(آسایش) و یگان‌های مدافع زن (YPJ) عملیاتی گسترده علیه هسته‌های مخفی داعش در شهر حسکه و مناطق اطراف آن آغاز کردند که تاکنون به دستگیری ۳۹ عضو داعش و کشف مقادیری سلاح منجر شده است.

نیروهای دموکراتیک سوریه صبح امروز شنبه ۳۰ آگوست ۲۰۲۵ با همکاری نیروهای آسایش کردستان سوریه و یگان‌های مدافع زن، عملیاتی گسترده علیه هسته‌های مخفی داعش در شهر حسکه و حومه آن آغاز کردند.

مرکز رسانه‌ای SDF در بیانیه‌ای اعلام کرد هدف این عملیات، خنثی‌سازی فعالیت‌ هسته‌های مخفی داعش، جلوگیری از تهدید امنیت غیرنظامیان و مختل کردن خطوط لجستیک و برنامه‌ریزی این گروه برای حمله به زندان‌ها و مراکز بازداشت اعضای داعش است.

در بیانیه آمده است: «این عملیات با مشارکت تیم‌های ویژه و بر پایه اطلاعات دقیق انجام شد. امنیت و سلامت شهروندان در اولویت ما قرار دارد و از مردم حسکه خواسته می‌شود هرگونه تحرک مشکوک را به نیروهای ما گزارش دهند.»

بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی SDF، تاکنون ۳۹ عضو وابسته به داعش در این عملیات دستگیری و مقادیری سلاح و تجهیزات نظامی کشف و ضبط شده است.