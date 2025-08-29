آثار راه یافته به سومین جشنواره تئاتر زاب پیرانشهر مشخص شدند

وی افزود: این آثار شامل «در میان ابهام» به کارگردانی دلنیا عبداللهی از بوکان، «ماهم آدمیم» به کارگردانی حجت قاسم‌نژاد افشار از تکاب، «من با مادرم رفته بودم» به کارگردانی دیار دولتخواه از ارومیه، «ملودی» به کارگردانی جمال سلطانی از بوکان، «زیر خط مرگ» به کارگردانی یوسف فتحی از بوکان، «سووتان» به کارگردانی امید مولانا از پیرانشهر، «کلید ۱۹۴۸» به کارگردانی اعظم اسمعل‌نژاد از میاندوآب و «ایران بانو» به کارگردانی شیما مرتضی‌زاده از ماکو است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرانشهر گفت: رامین عطار از پیرانشهر، کریم علی خواه از ارومیه و نازیلا امینی از سقز به عنوان داوران بازبینی جشنواره تئاتر زاب بودند.

تسبیحی بیان کرد: سومین جشنواره نمایش خیابانی زاب پیرانشهر، به مدت سه روز از ۲۳ تا ۲۶ شهریورماه، میزبان چندین اثر برتر از گروه های نمایشی استان آذربایجان غربی خواهد بود.

وی اضافه کرد: حمایت از هنرمندان، تقویت و احیای تئاتر خیابانی، تولید نمایش های خیابانی فاخر، ترویج نشاط و شادابی وهمدلی، تقویت روحیه اجتماعی، ارتقای سطح دانش شهروندی به منظور بهبود زندگی شهری، مشارکت شهروندان در ساختن شهر سالم، پویا و پاک از اهداف اصلی جشنواره تئاتر خیابانی است.

تسبیحی گفت: در دومین جشنواره زاب ۹ اثر از شهرستان‌های پیرانشهر، ارومیه، بوکان، تکاب، نقده و چایپاره به از مرحله بازبینی به مرحله نهایی و روزهای برگزاری جشنواره یافته بودند.