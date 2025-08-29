نفت کردستان سوریه در کجا نقد می شود؟

به گزارش کردپرس، نشریه نشنال کانتکست در گزارشی ادعا کرده است که بیشتر نفت تولید شده در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه، به صورتی غیرشفاف در اقلیم کردستان به فروش میرسد. بر اساس این گزارش، نفت خام استخراجشده از میادین حسکه و دیرالزور در شمالشرق سوریه همچنان به اقلیم کردستان عراق منتقل میشود؛ جایی که در پالایشگاههای دهوک و اربیل تصفیه و سپس با نفت اقلیم مخلوط میگردد.
بر اساس دادههای میدانی، روزانه میان ۱۵ تا ۳۰ تانکر نفتی در میادین رمیلان و دیرالزور بارگیری میشوند و از گذرگاه غیررسمی «الولید» در جنوب فیشخابور وارد منطقه سحیله میگردند. این گذرگاه تحت کنترل نیروهای پیشمرگای حزب دموکرات کردستان قرار دارد. مقصد نهایی تانکرها، پالایشگاههای دهوک و اربیل است.
برآوردها نشان میدهد حجم انتقال روزانه نفت از این مسیر حدود ۴ تا ۷.۵ هزار بشکه است. یک مقام اداره خودگردان شمالشرق سوریه به رسانههای محلی گفته است که هر بشکه نفت به قیمت حدود ۳۰ دلار فروخته میشود و درآمدی معادل ۱۱۰ تا ۲۵۰ هزار دلار در روز، یا حدود ۳.۳ تا ۷.۵ میلیون دلار در ماه برای این اداره به همراه دارد. هرچند این ارقام در مقایسه با استانداردهای صادرات نفتی منطقه ناچیز است، اما برای اقتصاد محلی شمالشرق سوریه منبع مهمی محسوب میشود.
به گفته نشنال کانتکست، مسیر انتقال نفت از مناطق سنجار تا زاخو عبور میکند. در همین ارتباط، حیدر ششو، فرمانده ایزدی نزدیک به KDP، گفته است: «ما هر روز شاهد عبور دهها تانکر نفت از روژاوا از طریق گذرگاه الولید به سحیله هستیم، اما اطلاعی از طرف اصلی تجارت و مقصد نهایی این نفت نداریم.»
بخشی از این نفت در داخل اقلیم تصفیه میشود. برخی تانکرها در پالایشگاههای دهوک (منطقه سمیل) تخلیه شده و فرآوردههای آن در بازار محلی به فروش میرسد. بخشی دیگر به پالایشگاههای اربیل، بهویژه در منطقه خبات منتقل میشود و پس از تصفیه در بازار اربیل عرضه میگردد.
گزارشهای گذشته نشان میدهد که پیشتر نفت مناطق تحت کنترل کردهای سوریه از طریق اقلیم کردستان به ترکیه قاچاق میشد، اما منابع آگاه میگویند در سالهای اخیر بخشی از این نفت با نفت خام اقلیم مخلوط شده و سپس به امارات صادر میشود.
بر اساس گزارش این نشریه، نکته قابل توجه آن است که گذرگاه الولید عملاً تحت نظارت فرمانده نیروهای ویژه حزب دموکرات کردستان عراق قرار دارد. او همچنین مالک پالایشگاه «لاناز» در خبات است و سالهاست نامش با تجارت نفت شمالشرق سوریه گره خورده است. در سال ۲۰۲۱ گزارشهایی منتشر شد که وی نفت کردستان سوریه را به قیمت حدود ۱۹ دلار خریداری و آن را در صادرات خط لوله اقلیم به ترکیه مخلوط میکرد. اما صادرات از این مسیر از مارس ۲۰۲۳ و بهدنبال حکم دیوان بینالمللی مالی متوقف شد
