بە گزارش کردپرس پس از انتشار گفت‌وگوی شب گذشته و مطرح شدن نام دو فرمانده نظامی در لاله‌زار که بیشترین بحث و جنجال را در میان مردم برانگیخته بودند، آوات شیخ جنگی اعلام کرد: «زمانی که نزد لاهور و پولاد بودم، این دو نفر را ندیدم و در آنجا حضور نداشتند.» اما کمی پس از آن گفت‌وگو، توضیحی در این باره منتشر کرد.

شب گذشته، آوات شیخ جنگی، خواهر بزرگ‌تر لاهور طالبانی، در گفت‌وگویی رسانه‌ای در پاسخ به این پرسش که "ریبوار حامی و احمد اسف هورامی کجا بودند؟" گفت: «در آخرین ساعات مقاومت و جنگ لاهور و پولاد، من ریبوار حامی حاجی غالی و احمد اسف هورامی را ندیدم و نزد لاهور و پولاد هم نبودند.»

اما اندکی پس از پایان گفت‌وگو، آوات شیخ جنگی توضیحی منتشر کرد و گفت: «کاک ریبوار حامی حاجی غالی و کاک احمد اسف هورامی تا واپسین لحظات نبرد با جانفشانی مقاومت کردند. منظورم از اینکه گفتم ندیدم این بود که ما در آن زمان پایین‌تر بودیم، در حالی‌که آنان با فداکاری از منطقه دفاع می‌کردند. آنها بسیار ایثارگرانه جنگیدند و همین حالت هم از آنها انتظار می رفت. خداوند این برادران فداکارمان را حفظ کند.»