معاون رییس جمهور: دولت برای محرومیت زدایی مناطق روستایی برنامه دارد

به گزارش کردپرس، عبدالکریم حسینزاده صبح امروز در آیین افتتاح ۱۲۳ پروژه طرح هادی و آسفالت معابر روستایی آذربایجانغربی در شهرستان خوی، افزود: توجه به توسعه زیرساختهای روستایی از اولویتهای اصلی دولت است و در این زمینه تخصیص قیر رایگان و اجرای طرحهای عمرانی نقش مهمی در بهبود شرایط زندگی روستاییان ایفا میکند.
او در ادامه با بیان اینکه توجه به مناطق محروم، امید و نشاط را در بین مردم تقویت میکند، تصریح کرد: روند توسعه در آذربایجانغربی آغاز شده و لازم است زنجیره توسعه در این منطقه به سرعت تکمیل شود.
افتتاح ۱۲۳ پروژه طرح هادی و آسفالت معابر روستایی در آذربایجانغربی
بهرهبرداری از ۱۲۳ پروژه طرح هادی و آسفالت معابر روستایی استان صبح امروز با حضور عبدالکریم حسینزاده معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به صورت نمادین در شهرستان خوی آغاز شد.این پروژهها با اعتبار بالغ بر یک هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده است.
افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه علامه حلی در خوی
بهرهبرداری از مدرسه ۱۲ کلاسه علامه حلی در شهرستان خوی صبح امروز با حضور عبدالکریم حسینزاده معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی آغاز شد.
این پروژه با اعتبار بالغ بر ۳۷۰ میلیارد ریال و در زیربنای بیش از سه هزار مترمربع احداث شده است.
نظر شما