سرخط خبرهای۵شهریور خبرگزاری کردپرس

دیدار هیئت عالیرتبه آمریکایی با مظلوم کوبانی و الهام احمد در اردن
مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه، و الهام احمد، رئیس مشترک دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، در امان پایتخت اردن با هیئتی عالیرتبه از آمریکا دیدار کردند. در این دیدار نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه و لبنان، یک سناتور و یک نماینده کنگره ، درباره آخرین تحولات سیاسی و امنیتی سوریه و روند اجرای توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ گفتوگو و نمایندههای آمریکایی بر حمایت از نیروهای دموکراتیک سوریه و نقش مهم آنها در مقابله با تروریسم تأکید کردند.
همه خواستههای کُردها و اهالی سویداء جز تجزیه سوریه قابل بررسی است
احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه، در سخنانی بر رد هرگونه طرح جداییطلبانه تأکید کرد و گفت که مطالبات کُردها و اهالی سویداء فقط در چارچوب وحدت ملی قابل بررسی است و جدایی پذیرفته نیست. او خود را بزرگترین زیاندیده از اقدامات داعش معرفی کرد و اعلام کرد که هیچ ارتباطی با گروه اخوانالمسلمین ندارد. الشرع افزود که تمامی ایدئولوژیهای قومی و اسلامی در منطقه شکست خوردهاند و سیاست دولتش بر پایه تسامح است نه انتقام.
شش خط قرمز کردها در مذاکره با دمشق
فوزا یوسف، عضو شورای ریاست حزب اتحاد دموکراتیک سوریه و رئیس هیئت مذاکرهکننده کُردها با دمشق، در گفتوگو با اندیشکده نیولاینز اعلام کرد که هر توافق با دولت سوریه تنها در صورت رعایت شش خط قرمز کردها شامل ایجاد نظام غیرمتمرکز برای تحقق دموکراسی، تداوم نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) بهصورت مستقل، تضمین حقوق زبانی و آزادیهای اقلیتها، تضمین حقوق و مشارکت زنان در حکومت، آزادی دینی برای همه اقوام و اقلیتهای مذهبی، و مدیریت نیروهای امنیت داخلی توسط شوراهای محلی تحت کنترل دولت مرکزی است.
