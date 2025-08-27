تولید محصولات باغی در کردستان به ۵۰۰ هزار تن در سال رسید

به گزارش کرد پرس، زاهد حاجی میرزایی در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به ظرفیت های بالای تولید محصولات باغی در استان کردستان، گفت: سالانه ۵۰۰ هزار تن انواع محصولات باغی از سطح بیش از ۶۴ هزار هکتار باغات استان کردستان تولید و روانه بازار می شود.

وی با اشاره به اینکه سطح باغات استان ۶۴ هزار و ۵۰۰ هکتار است، افزود: سالانه ۵۰۰ هزار تن محصولات باغی شامل میوه های هسته دار، انگور، گردو و توت فرنگی در این استان تولید و برداشت می شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان اظهار کرد: توت فرنگی به عنوان شاخص ترین محصول باغی استان شناخته شده است و کردستان با تولید سالانه ۷۰ هزار تن توت فرنگی، رتبه نخست تولید این محصول در کشور را دارد.

حاجی میرزایی با اشاره به فصل برداشت گل محمدی، ادامه داد: اواسط خرداد ماه فصل برداشت گل محمدی آغاز می شود و سالانه ۴۵۰ تن گل محمدی در استان تولید می شود.

وی یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون ۹۰ هزار تن میوه های هسته دار شامل زردآلو، گیلاس، آلبالو، آلو و گوجه سبز برداشت شده است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: باغداران استان در زمینه تولید انگور نیز فعالیت گسترده ای دارند و سالانه با برداشت ۱۱۰ هزار تن انگور، کردستان رتبه نخست کشور را در تولید این محصول به خود اختصاص داده است.

حاجی میرزایی با بیان اینکه گردو یکی دیگر از محصولات باغی استان است که برداشت آن از اواسط شهریور آغاز می شود، گفت: از سطح ۱۱ هزار هکتار باغ گردو در استان، سالانه ۲۹ هزار تن گردو تولید می شود.