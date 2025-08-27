۵ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۲

معاون رییس جمهور: لیاقت مردم ما بیش از خدمات ارائه شده است

سرویس آذربایجان غربی-معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهور گفت: دولت وفاق ملی بر این باور است که لیاقت مردم ما بیش از این خدمات است و تا رسیدن به نقطه ایده آل نباید از حرکت ایستاد.

به گزارش کردپرس، عبدالکریم حسین زاده روز سه شنبه در آیین افتتاح آسفالت راه های روستایی آذربایجان غربی در مهاباد اظهار کرد: تمام درخواست های کشاورزان و روستاییان مناطق بررسی و در حد اختیارات نسبت به رفع آنها اقدام خواهد شد.

وی اضافه کرد: مشکلات حوزه کشاورزی از جمله رفع تنش آبی در اولویت قرار دارد و وظیفه خود می دانیم برای کاهش دغدغه های روستاییان تلاش حداکثری داشته باشیم.

حسین زاده با بیان اینکه مردم در جنگ ۱۲ روزه انسجام خود را نشان دادند، افزود: آذربایجان غربی به عنوان نماد وحدت اقوام ایرانی است که سالهاست به صورت مسالمت آمیز باهم زندگی می کنند.

نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم گفت: کشاورزان امسال سخت ترین سال را بعد از انقلاب پشت سر گذاشته و نیازمند توجه ویژه ای هستند.

سلام ستوده بیان کرد: تنش آبی در کنار بارش تگرگ به بیش از ۱۵ هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی زیان رسانده و از معاونت توسعه روستایی انتظار داریم به این بخش نگاه ویژه ای داشته باشند.

وی آبرسانی به ۱۴۱ روستای مهاباد را یکی از طرح های ویژه مهاباد در بخش آب دانست و گفت: این پروژه به دلیل کمبود اعتبار متوقف شده و باید در اسرع وقت نسبت به تامین اعتبار اقدام شود.

وی تاکید کرد: حذف مدارس کانکسی نیز یکی از دیگر از خواست روستاها منطقه است که برای آن منتظر تخصیص اعتبارات لازم هستیم.

 عبدالکریم حسین زاده معاون رییس جمهور در سفر ۲ روزه به آذربایجان غربی از شهرهای مهاباد، نقده، پیرانشهر و ارومیه بازدید و چند طرح خدماتی و عمرانی را به مناسبت هفته دولت افتتاح کرد.


 

کد خبر 2788061

