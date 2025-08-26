سفر هیئت PYD به سلیمانیه برای حضور در پیمان مدنی دموکراتیک کشورهای عربی

به گزارش کردپرس، هیئتی از حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) به ریاست مشترک غریب حسو و با حضور صالح مسلم و فوزا یوسف، اعضای هیئت رئیسه این حزب، وارد سلیمانیه شد تا در کنفرانس «پیمان مدنی دموکراتیک بین‌المللی عربی» شرکت کند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، این هیئت در نخستین برنامه سفر خود با حضور در آرامگاه جلال طالبانی، یاد و خاطره رئیس‌جمهور پیشین عراق و رهبر اتحادیه میهنی کردستان را گرامی داشت. اعضای هیئت پس از نثار گل، پیام‌هایی را در دفتر یادبود ثبت کردند و سپس بیانیه‌ای خبری منتشر نمودند.

صالح مسلم در این بیانیه با اشاره به نقش جلال طالبانی در پایه‌گذاری پیمان مدنی دموکراتیک بین‌المللی عربی گفت: «این پیمان که با ابتکار جلال طالبانی شکل گرفت، برای آینده خاورمیانه اهمیت بسیاری داشته و ما امیدواریم کنفرانس پیش‌ِرو به نتایج موفقی دست یابد.»

کنفرانس پیمان مدنی دموکراتیک بین‌المللی کشورهای عربی از فردا (۲۷ آگوست) در سلیمانیه آغاز شده و تا ۳۰ آگوست ادامه خواهد داشت. طبق گزارش‌ها، نمایندگانی از کشورهای مختلف جهان و همچنین هیئتی از دم پارتی از کردستان ترکیه نیز در این نشست حضور خواهند داشت.