۲۲۸۸ میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری های کردستان پرداخت شد

مصطفی فعله گری در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، با بیان اینکه این منابع مالی نقش مستقیمی در ارتقای خدمات شهری و توسعه زیرساخت های روستایی دارد، گفت: تخصیص به موقع مالیات های بر ارزش افزوده، شهرداری ها و دهیاری ها را در اجرای پروژه های عمرانی، ساماندهی خدمات عمومی و توسعه محلات یاری خواهد کرد.

وی افزود: سنندج با دریافت ۵۵۸ میلیارد ریال در صدر جدول قرار دارد؛ رقمی که نسبت به سال گذشته بیش از ۱۵ درصد افزایش نشان می دهد و پس از آن، سقز با بیش از ۳۳۲ میلیارد ریال و مریوان با ۱۹۶ میلیارد ریال بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان اظهار کرد: شهرستان های بانه بیش از ۱۵۶ میلیارد ریال، قروه ۱۱۰ میلیارد ریال و بیجار ۷۱ میلیارد ریال نیز در رده های بعدی قرار دارند.

فعله گری ادامه داد: نکته قابل توجه، افزایش چشمگیر سهم بانه است که به دلیل رشد فعالیت های تجاری و مرزی این شهرستان، نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از ۲۰ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه دهیاری ها نیز سهم قابل توجهی از این درآمدها را دریافت کرده اند، یادآور شد: در این میان، دهگلان با ۵۰ میلیارد ریال و دیواندره با ۴۸ میلیارد ریال جزو دریافت کنندگان اصلی بوده اند و همچنین کامیاران با ۱۹ میلیارد ریال و دیبک کند با ۹ میلیارد و ۴۴۸ میلیون ریال از جمله دهیاری های بهره مند از این منابع هستند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان بیان کرد: واریز این منابع مالی، علاوه بر تقویت توان شهرداری ها در اجرای پروژه های عمرانی، زمینه توسعه متوازن در مناطق شهری و روستایی را نیز فراهم می سازد و در واقع، مالیات های بر ارزش افزوده یکی از پایدارترین منابع مالی شهرداری ها و دهیاری ها به شمار می رود.

فعله گری تاکید کرد: هدف سازمان امور مالیاتی این است که درآمدهای مالیاتی به شکلی عادلانه به سطح استان ها بازگردد و در مسیر توسعه شهری و روستایی به مصرف برسد و کردستان نیز در این زمینه یکی از استان های پیشرو بوده است.