دولت برای رفع ناترازی انرژی، قرارداد ایجاد ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی امضا کرد

به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام مجید انصاری در پنجمین جلسه شورای اداری استان کردستان با اشاره به تلاش دولت برای رفع ناترازی انرژی، گفت: توسعه تولید برق از منابع خورشیدی یکی از اولویت های دولت است و بخش خصوصی نیز استقبال گسترده ای از این طرح داشته است.

وی با بیان اینکه ظرفیت نیروگاه های خورشیدی کشور می تواند از ۱۰ هزار مگاوات فعلی تا ۳۰ هزار مگاوات افزایش یابد، افزود: این اقدام گامی مهم در جهت تأمین پایدار انرژی و کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به رویکرد دولت چهاردهم در استفاده از ظرفیت بانوان و نخبگان اشاره کرد و اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱ فرماندار زن و ۱۹۰ پست کلیدی مدیریتی در اختیار بانوان قرار دارد و این نشان از توجه دولت به عدالت جنسیتی و بهره گیری از توانمندی های همه اقشار جامعه دارد.

حجت الاسلام انصاری ادامه داد: رئیس جمهور از ابتدا بر ایجاد دولت وفاق و خدمت صادقانه به مردم تأکید داشته است و رویکرد دولت چهاردهم، ارتقای انسجام ملی و بهره گیری از ظرفیت های تمامی اقوام و مذاهب است.

وی بر اهمیت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استانداران، به ویژه در استان های مرزی، تأکید کرد و یادآور شد: مسئولان استانی باید از این فرصت برای توسعه پایدار و ارتقای ظرفیت های منطقه ای استفاده کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور ضمن یادآوری دستاوردهای دولت در عرصه بین المللی و روابط خارجی، بیان کرد: با وجود تفاوت های سلیقه ای سیاسی، وقتی پای منافع ملی و امنیت کشور در میان باشد، همه در کنار نظام و انقلاب ایستاده اند.