اتحادیه میهنی خطاب به حزب دمکرات کردستان:

سه هزار روز دیگر هم ما را تخریب کنید نمی‌توانید شکستتان در برابر خورشید هرکی را بپوشانید

سرویس عراق و اقلیم کردستان- دفتر اطلاع‌رسانی و آگاهی اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد که از سه روز پیش، رسانه‌های رسمی و غیررسمی حزب دمکرات با برنامه‌ریزی از پیش تعیین‌شده به تخریب شهر سلیمانیه و این حزب پرداخته و اخبار نادرست درباره رویداد هتل لاله‌زار منتشر کرده‌اند، اقدامی که با هدف پنهان کردن شکست‌هایشان در برابر خورشید هرکی صورت می‌گیرد.

بە گزارش کردپرس روز یکشنبه، ۲۴ آگوست ۲۰۲۵ دفتر اطلاع‌رسانی و آگاهی اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد: "سه روز است که رسانه‌های رسمی و غیررسمی حزب دمکرات با برنامه‌ریزی خودشان به تخریب سلیمانیه و اتحادیه می‌پردازند."

در بیانیه‌ای آمده است: "سه روز است که رسانه‌های رسمی و غیررسمی حزب دمکرات کردستان با دستور و برنامه‌ریزی خودشان و با نیت پر از کینه و دشمنی، به تخریب شهر سلیمانیه و اتحادیه میهنی کردستان پرداخته و اخبار نادرست و جعلی را به نام سران و رهبران اتحادیه درباره رویداد هتل لاله‌زار و فرآیند اجرای قانون منتشر می‌کنند."

در این بیانیه اشاره شده: "ما به رسانه‌های حزب دمکرات و حامیانشان می‌گوییم نه سه روز، بلکه سه هزار شب و روز دیگر هم که به تخریب اتحادیه و سلیمانیه بپردازید، نمی‌توانید شکست خودتان و نیروهایتان در برابر خورشید هرکی و نارضایتی‌های آن منطقه را بپوشانید."

همچنین آمده است: "همه مردم کردستان این حقیقت را می‌دانند که این تخریب‌ها برای پنهان کردن شکست خودتان، نیروهایتان، و رسوایی و عقب‌نشینی‌تان در برابر خورشید هرکی از ذهن مردم است. اما بار دیگر تأکید می‌کنیم که سه هزار شب و روز دیگر هم این دروغ‌هایتان از خاطر هرکی و مردم کردستان بیرون نمی‌رود."

