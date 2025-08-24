بە گزارش کردپرس روز یکشنبه، ۲۴ آگوست ۲۰۲۵ دفتر اطلاعرسانی و آگاهی اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد: "سه روز است که رسانههای رسمی و غیررسمی حزب دمکرات با برنامهریزی خودشان به تخریب سلیمانیه و اتحادیه میپردازند."
در بیانیهای آمده است: "سه روز است که رسانههای رسمی و غیررسمی حزب دمکرات کردستان با دستور و برنامهریزی خودشان و با نیت پر از کینه و دشمنی، به تخریب شهر سلیمانیه و اتحادیه میهنی کردستان پرداخته و اخبار نادرست و جعلی را به نام سران و رهبران اتحادیه درباره رویداد هتل لالهزار و فرآیند اجرای قانون منتشر میکنند."
در این بیانیه اشاره شده: "ما به رسانههای حزب دمکرات و حامیانشان میگوییم نه سه روز، بلکه سه هزار شب و روز دیگر هم که به تخریب اتحادیه و سلیمانیه بپردازید، نمیتوانید شکست خودتان و نیروهایتان در برابر خورشید هرکی و نارضایتیهای آن منطقه را بپوشانید."
همچنین آمده است: "همه مردم کردستان این حقیقت را میدانند که این تخریبها برای پنهان کردن شکست خودتان، نیروهایتان، و رسوایی و عقبنشینیتان در برابر خورشید هرکی از ذهن مردم است. اما بار دیگر تأکید میکنیم که سه هزار شب و روز دیگر هم این دروغهایتان از خاطر هرکی و مردم کردستان بیرون نمیرود."
