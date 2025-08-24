به گزارش کردپرس سفارت آمریکا در عراق اعلام کرده است که به دلیل نگرانی از تداوم تهدیدهای داعش و القاعده در عراق و شام، تداو همکاری نیروهای آمریکایی با شرکایشان ضرورت دارد.
این در حالی است که صباح نعمان، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، میگوید: سازمان تروریستی داعش تهدیدی برای کشور ایجاد نمیکند.
نعمان در گفتوگو با یک خبرگزاری عراقی اعلام کرد: نیروهای امنیتی عراق با توان کامل آمادهاند تا با تهدیدات امنیتی مقابله کنند، روزانه عملیات امنیتی و اطلاعاتی علیه اعضای تروریستی در هر مکان انجام میدهند و تحت هدایت و نظارت نیروهای امنیتی، مقابله مستمر ادامه دارد.
همچنین در اظهارات نعمان اشاره شد که مرزها بهطور کامل محافظت میشوند و هیچ تهدید مستقیم منطقهای بر امنیت عراق تأثیر ندارد؛ ما به توان میدانی و عملیات اطلاعاتی نیروهای امنیتی اطمینان داریم.
پیش از این اظهارات سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح، سفارت آمریکا در بغداد در حساب رسمی خود در توییتر نوشته بود: «آمریکا به همکاری با شرکای خود و نیروهای فعال منطقهای در مبارزه با تروریسم ادامه میدهد. ما نگران عملیات مستمر و گسترش داعش و القاعده در عراق و شام هستیم.»
